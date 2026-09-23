EuroLeague'in en çok kazananı Real Madrid

2026-2027 sezonunun perdesinin 24 Eylül Perşembe günü açılacağı EuroLeague'de 11 şampiyonlukla Real Madrid, turnuvanın en başarılı takımı olarak öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya temsilcisi, 1958'den bu yana farklı isimler altında düzenlenen turnuvada 11 kez kupayı müzesine götürdü.
EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 1964 yılında elde eden Real Madrid, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te zirvede yer aldı.
- CSKA Moskova, 8 şampiyonluk yaşadı
Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla EuroLeague'in en başarılı ikinci takımı konumunda bulunuyor.
Organizasyonda ilk kez 1961 yılında zirveye çıkan CSKA Moskova, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da kupayı müzesine götürdü.
- Panathinaikos, kupayı 7 kez kazandı
Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 şampiyonluk yaşadı.
Turnuvada 8 kez final oynayan Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
Maccabi'nin 6 kez mutlu sona ulaştığı Avrupa Ligi'nde İtalya ekibi Varese 5, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise 4 şampiyonluk elde etti.
- Türk ekipleri, 4 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı
EuroLeague'de Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Tarfin, 2'şer şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022'de kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe ise EuroLeague'de 2017 ve 2025'te şampiyonluk ipini göğüsledi.
- 2001'de iki turnuva düzenlendi
Avrupa basketbolunda 2000-2001 sezonu, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iki ayrı organizasyona sahne oldu.
FIBA tarafından 20 takımla Suprolig düzenlenirken, ULEB ise 24 ekibin yer aldığı Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.
EuroLeague'de ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.
- Dörtlü Final dönemi 1988'de başladı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final (Final Four) sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka şeklinde oynandı.
EuroLeague'de 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.
- EuroLeague'in şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
EuroLeague'de 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.
EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 1964 yılında elde eden Real Madrid, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te zirvede yer aldı.
- CSKA Moskova, 8 şampiyonluk yaşadı
Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla EuroLeague'in en başarılı ikinci takımı konumunda bulunuyor.
Organizasyonda ilk kez 1961 yılında zirveye çıkan CSKA Moskova, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da kupayı müzesine götürdü.
- Panathinaikos, kupayı 7 kez kazandı
Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 şampiyonluk yaşadı.
Turnuvada 8 kez final oynayan Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
Maccabi'nin 6 kez mutlu sona ulaştığı Avrupa Ligi'nde İtalya ekibi Varese 5, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise 4 şampiyonluk elde etti.
- Türk ekipleri, 4 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı
EuroLeague'de Türk temsilcileri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Tarfin, 2'şer şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022'de kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe ise EuroLeague'de 2017 ve 2025'te şampiyonluk ipini göğüsledi.
- 2001'de iki turnuva düzenlendi
Avrupa basketbolunda 2000-2001 sezonu, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iki ayrı organizasyona sahne oldu.
FIBA tarafından 20 takımla Suprolig düzenlenirken, ULEB ise 24 ekibin yer aldığı Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.
EuroLeague'de ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.
- Dörtlü Final dönemi 1988'de başladı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final (Final Four) sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka şeklinde oynandı.
EuroLeague'de 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.
- EuroLeague'in şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
|Yıl
|Yer
|Final
|Sonuç
|1958
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|86-81 / 84-71
|1959
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|79-58 / 69-67
|1960
|Tiflis/Riga
|ASK RİGA-Dinamo Tiflis
|61-51 / 69-62
|1961
|Riga/Moskova
|CSKA MOSKOVA-ASK Riga
|61-66 / 87-62
|1962
|Cenevre
|DİNAMO TİFLİS-Real Madrid
|90-83
|1963
|Madrid/Moskova
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|69-86 / 99-80
|1964
|Brno/Madrid
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|99-110 / 84-64
|1965
|Moskova/Madrid
|REAL MADRİD-CSKA Moskova
|81-88 / 76-62
|1966
|Bologna
|SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag
|77-72
|1967
|Madrid
|REAL MADRİD-Simmenthal Milano
|91-83
|1968
|Lyon
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|98-95
|1969
|Barcelona
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|103-99
|1970
|Saraybosna
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|79-74
|1971
|Antwerp
|CSKA MOSKOVA-Ignis Varese
|67-53
|1972
|Tel Aviv
|IGNİS VARESE-Jugoplastica Split
|70-69
|1973
|Liege
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|71-66
|1974
|Nantes
|REAL MADRİD-Ignis Varese
|84-82
|1975
|Antwerp
|IGNİS VARESE-Real Madrid
|79-66
|1976
|Cenevre
|M. VARESE-Real Madrid
|81-74
|1977
|Belgrad
|MACCABİ TEL AVİV-Mobilgirgi Varese
|78-77
|1978
|Münih
|REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese
|75-67
|1979
|Grenoble
|BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese
|96-93
|1980
|Berlin
|REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv
|89-85
|1981
|Strasbourg
|MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna
|80-79
|1982
|Köln
|SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv
|86-80
|1983
|Grenoble
|FORD CANTU-Billy Milano
|69-68
|1984
|Cenevre
|BANCO Dİ ROMA-Barcelona
|79-73
|1985
|Atina
|CİBONA ZAGREB-Real Madrid
|87-78
|1986
|Budapeşte
|CİBONA ZAGREB-Zalgiris
|94-82
|1987
|Lozan
|TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|71-69
|1988
|Gent
|PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|90-84
|1989
|Münih
|JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv
|75-69
|1990
|Zaragoza
|JUGOPLASTİKA SPLİT-Barcelona
|72-67
|1991
|Paris
|POP 84 SPLİT-Barcelona
|70-65
|1992
|İstanbul
|PARTİZAN-Joventut Badalona
|71-70
|1993
|Atina
|CSP LİMOGES-Benetton Treviso
|59-55
|1994
|Tel Aviv
|JOVENTUT BADALONA-Olympiakos
|59-57
|1995
|Zaragoza
|REAL MADRİD-Olympiakos
|73-61
|1996
|Paris
|PANATHİNAİKOS-Barcelona
|67-66
|1997
|Roma
|OLYMPİAKOS-Barcelona
|73-58
|1998
|Barcelona
|KİNDER BOLOGNA-AEK
|58-44
|1999
|Münih
|ZALGİRİS-Kinder Bologna
|82-74
|2000
|Selanik
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|73-67
|2001
|Paris(Suprolig)
|MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos
|81-67
|2001
|Bologna/Vitoria
|KİNDER BOLOGNA-TAU Ceramica
|65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
|2002
|Bologna
|PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna
|89-83
|2003
|Barcelona
|BARCELONA-Benetton Treviso
|76-65
|2004
|Tel Aviv
|MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna
|118-74
|2005
|Moskova
|MACCABİ TEL AVİV-TAU Ceramica
|90-78
|2006
|Prag
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|73-69
|2007
|Atina
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|93-91
|2008
|Madrid
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|91-77
|2009
|Berlin
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|73-71
|2010
|Paris
|BARCELONA-Olympiakos
|86-68
|2011
|Barcelona
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|78-70
|2012
|İstanbul
|OLYMPİAKOS-CSKA Moskova
|62-61
|2013
|Londra
|OLYMPİAKOS-Real Madrid
|100-88
|2014
|Milano
|MACCABİ ELECTRA-Real Madrid
|98-86
|2015
|Madrid
|REAL MADRİD-Olympiakos
|78-59
|2016
|Berlin
|CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe
|101-96
|2017
|İstanbul
|FENERBAHÇE-Olympiakos
|80-64
|2018
|Belgrad
|REAL MADRİD-Fenerbahçe
|85-80
|2019
|Vitoria
|CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes
|91-83
|2021
|Köln
|ANADOLU EFES-Barcelona
|86-81
|2022
|Belgrad
|ANADOLU EFES-Real Madrid
|58-57
|2023
|Kaunas
|REAL MADRİD-Olympiakos
|79-78
|2024
|Berlin
|PANATHİNAİKOS-Real Madrid
|95-80
|2025
|Abu Dabi
|FENERBAHÇE BEKO-Monaco
|81-70
|2026
|Atina
|OLYMPİAKOS-Real Madrid
|92-85