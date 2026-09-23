Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, yeni sezon kampı öncesinde takım arkadaşlarının sağlıklı olmasının öncelikleri olduğunu söyledi.
Durant, özellikle Fred VanVleet ve Steven Adams'ın dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rockets'ın medya gününde konuşan Durant, "İlk günü heyecanla bekliyorum. Her seferinde bir güne odaklanıyoruz. Fred'in geri dönmesi, Steven'ın sağlıklı olması dolayısıyla heyecanlıyım. En önemli şey, oyuncuların sağlıklı olup her gün sevdikleri işi yapabilmeleri," dedi.
Houston'daki ilk sezonunda 78 maça çıkan Durant; 26,0 sayı, 5,5 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları tutturdu. Sahadan yüzde 52,0, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 87,4 isabetle oynayan yıldız forvet, sezon sonunda Yılın En İyi İkinci Beşi'ne seçildi.
Kariyerinin bu aşamasında da her yaz oyununu geliştirmeye çalıştığını belirten Durant, "Her gün salondayım. Aklımıza ne gelirse, antrenörlerim ne üzerinde çalışmamı isterse onu yapıyorum. Bazı günler farklı şeyler çalışıyoruz. Her gün aynı geçmiyor," ifadelerini kullandı.
Durant, çalışmalarında hücumdaki becerilerini inceltmeye odaklandığını söyledi: "Salona her girişimde hücum oyunumun her yönünü nasıl biraz daha geliştirebileceğime bakıyorum."
Geçen sezon Lakers'a karşı oynanan ilk tur serisinin büyük bölümünü ayak bileği burkulması nedeniyle kaçıran Durant, sakatlıkları oyunun bir parçası olarak gördüğünü belirtti.
"Oynamak için her zaman istekliyim. Sakatlıklar talihsiz ama oyunun bir parçası. Takımımla bu yolculuğa yeniden çıkma ve neler olacağını görme fırsatı bulacağım için heyecanlıyım."
VanVleet'in dönüşünün takıma bir top yönlendirici ve şutör daha kazandıracağını vurgulayan Durant, "Herkesin üzerindeki baskıyı azaltabilecek bir oyuncu daha sahada olacak. Sayı atarak ve şutlarıyla savunmaya baskı kurabilen, aynı zamanda diğer tarafta savunma yapabilen ne kadar çok oyuncumuz olursa takımımız için o kadar iyi," dedi.
Genç oyuncuların geçen sezonki playoff deneyiminden yararlanacağına da inanan Durant, "Ne kadar çok maç oynar, ne kadar çok tekrar yaparsak o kadar iyi olur. Genç oyuncularımızın bir playoff serisi daha yaşamış olması da değerli," diye konuştu.
Geçen sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamlayan Rockets, playoff ilk turunda Lakers'a altı maçta elenmişti. Durant, Houston'ın Batı Konferansı'ndaki diğer iddialı takımlarla kendisini karşılaştırmadığını söyledi. San Antonio Spurs karşısındaki konumları sorulduğunda, "O karşılaştırmayı yapmak sizin işiniz. Biz mümkün olduğunca kendimize odaklanıyoruz," yanıtını verdi.
Yarı saha hücumunda daha sabırlı olmaları gerektiğini kabul eden Durant, kendi karar alma sürecine de değindi: "Bazen etrafımda üç dört savunmacı oluyor ve pası bulmak için yeterince sabırlı davranmıyorum."
Durant, yeni sezon yaklaşırken hedeflerini şöyle özetledi: "Her gün işe gelip gerçekten çalışmamız gerekiyor."
Durant, özellikle Fred VanVleet ve Steven Adams'ın dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rockets'ın medya gününde konuşan Durant, "İlk günü heyecanla bekliyorum. Her seferinde bir güne odaklanıyoruz. Fred'in geri dönmesi, Steven'ın sağlıklı olması dolayısıyla heyecanlıyım. En önemli şey, oyuncuların sağlıklı olup her gün sevdikleri işi yapabilmeleri," dedi.
Houston'daki ilk sezonunda 78 maça çıkan Durant; 26,0 sayı, 5,5 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları tutturdu. Sahadan yüzde 52,0, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,3 ve serbest atış çizgisinden yüzde 87,4 isabetle oynayan yıldız forvet, sezon sonunda Yılın En İyi İkinci Beşi'ne seçildi.
Kariyerinin bu aşamasında da her yaz oyununu geliştirmeye çalıştığını belirten Durant, "Her gün salondayım. Aklımıza ne gelirse, antrenörlerim ne üzerinde çalışmamı isterse onu yapıyorum. Bazı günler farklı şeyler çalışıyoruz. Her gün aynı geçmiyor," ifadelerini kullandı.
Durant, çalışmalarında hücumdaki becerilerini inceltmeye odaklandığını söyledi: "Salona her girişimde hücum oyunumun her yönünü nasıl biraz daha geliştirebileceğime bakıyorum."
Geçen sezon Lakers'a karşı oynanan ilk tur serisinin büyük bölümünü ayak bileği burkulması nedeniyle kaçıran Durant, sakatlıkları oyunun bir parçası olarak gördüğünü belirtti.
"Oynamak için her zaman istekliyim. Sakatlıklar talihsiz ama oyunun bir parçası. Takımımla bu yolculuğa yeniden çıkma ve neler olacağını görme fırsatı bulacağım için heyecanlıyım."
VanVleet'in dönüşünün takıma bir top yönlendirici ve şutör daha kazandıracağını vurgulayan Durant, "Herkesin üzerindeki baskıyı azaltabilecek bir oyuncu daha sahada olacak. Sayı atarak ve şutlarıyla savunmaya baskı kurabilen, aynı zamanda diğer tarafta savunma yapabilen ne kadar çok oyuncumuz olursa takımımız için o kadar iyi," dedi.
Genç oyuncuların geçen sezonki playoff deneyiminden yararlanacağına da inanan Durant, "Ne kadar çok maç oynar, ne kadar çok tekrar yaparsak o kadar iyi olur. Genç oyuncularımızın bir playoff serisi daha yaşamış olması da değerli," diye konuştu.
Geçen sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle tamamlayan Rockets, playoff ilk turunda Lakers'a altı maçta elenmişti. Durant, Houston'ın Batı Konferansı'ndaki diğer iddialı takımlarla kendisini karşılaştırmadığını söyledi. San Antonio Spurs karşısındaki konumları sorulduğunda, "O karşılaştırmayı yapmak sizin işiniz. Biz mümkün olduğunca kendimize odaklanıyoruz," yanıtını verdi.
Yarı saha hücumunda daha sabırlı olmaları gerektiğini kabul eden Durant, kendi karar alma sürecine de değindi: "Bazen etrafımda üç dört savunmacı oluyor ve pası bulmak için yeterince sabırlı davranmıyorum."
Durant, yeni sezon yaklaşırken hedeflerini şöyle özetledi: "Her gün işe gelip gerçekten çalışmamız gerekiyor."