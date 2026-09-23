Udinese, David Alaba transferinde sona yaklaştı

5 yıllık Real Madrid macerasını tamamlayan David Alaba'nın yeni adresi belli oldu

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 14:43 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2026 15:02
Fotoğraf: Imago
Udinese, David Alaba transferinde sona yaklaştı
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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin, David Alaba transferinde önemli mesafe katettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Udinese, son olarak Real Madrid forması giyen Avusturyalı savunma oyuncusuyla sözlü anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibinin uzun süredir kadrosuna katmayı hedeflediği Alaba ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Transferin resmiyet kazanması için resmi işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

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