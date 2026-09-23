Udinese, David Alaba transferinde sona yaklaştı

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin, David Alaba transferinde önemli mesafe katettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Udinese, son olarak Real Madrid forması giyen Avusturyalı savunma oyuncusuyla sözlü anlaşmaya vardı.
İtalyan ekibinin uzun süredir kadrosuna katmayı hedeflediği Alaba ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
Transferin resmiyet kazanması için resmi işlemlerin tamamlanması bekleniyor.
İtalyan ekibinin uzun süredir kadrosuna katmayı hedeflediği Alaba ile görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
Transferin resmiyet kazanması için resmi işlemlerin tamamlanması bekleniyor.