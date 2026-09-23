Jürgen Klopp işe çok sert başladı!

Almanya Milli Takımı'nda Jurgen Klopp'un göreve başlamasıyla birlikte kamp düzeni de değişiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Liverpool'daki dokuz yıllık döneminin ardından iki yıl sonra yeniden teknik direktörlüğe dönen Klopp, Almanya'yı yeniden üst seviyeye taşımak için ilk olarak takım içi disiplini ele aldı.
BILD'in haberine göre 59 yaşındaki teknik adam, Hollanda ile Amsterdam'da oynanacak ilk maçı öncesi oyunculara dört temel kural getirdi.
YEMEKLERE HEP BİRLİKTE ÇIKILACAK
Klopp'un ilk isteği takım yemekleriyle ilgili oldu.
Julian Nagelsmann döneminde futbolcuların yemek saatlerinde daha serbest hareket edebildiği belirtilirken, Klopp bu uygulamayı değiştirdi.
Buna göre tüm oyuncular, takım yemeklerine aynı anda ve zamanında katılacak.
Alman teknik adamın bu uygulamayla kamp içinde birlik duygusunu artırmayı amaçladığı ifade edildi.
TELEFONLARA SINIRLAMA
Klopp'un bir diğer dikkat çekici kararı cep telefonlarıyla ilgili.
Oyuncuların maç öncesinde, masaj sırasında ve spor salonundaki çalışmalar esnasında telefon kullanmalarına izin verilmeyecek.
Klopp'un bu kararla futbolcuların hem konsantrasyonunu yükseltmek hem de takım içindeki iletişimi artırmak istediği belirtildi.
Oyuncuların birbirleriyle daha fazla sohbet etmeleri ise özellikle teşvik edilecek.
KAMP OTELİNDE SAÇ KESİMİ YOK
Almanya kampındaki en sıra dışı kurallardan biri de kişisel bakım konusunda geldi.
Habere göre Jurgen Klopp, takım otelinde saç kesimi yaptırılmasını yasakladı.
Eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörünün, oyuncuların milli takım kampına gelmeden önce tüm kişisel hazırlıklarını tamamlamasını istediği aktarıldı.
Klopp'un bu konuda oyuncularından tamamen profesyonel davranmalarını beklediği kaydedildi.
AİLE VE EŞ ZİYARETLERİ SINIRLANDIRILACAK
Klopp'un dördüncü kuralı ise büyük turnuvalarda uygulanacak.
Nagelsmann döneminde oyuncuların aileleri ve partnerleriyle kamp sırasında sık sık görüşebilmesi eleştiri konusu olmuştu.
Klopp döneminde ise aile ve eş ziyaretlerinin yalnızca belirli zamanlarda yapılmasına izin verilecek.
Bu uygulamanın özellikle İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda'da düzenlenecek EURO 2028 sırasında geçerli olması bekleniyor.
HEDEF TAKIM RUHUNU GÜÇLENDİRMEK
Klopp'un temel amacının futbolcuların ortak hedefe daha fazla odaklanmasını sağlamak olduğu belirtiliyor.
Takım otelinde daha fazla birlikte vakit geçirilmesi, iletişimin artırılması ve dış etkenlerin azaltılması planlanıyor.
Almanya, Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılarla elenerek son 32 turunda turnuvaya veda etmiş, kötü sonuçların ardından Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.
Jurgen Klopp ise yeni dönemin ilk sınavını Hollanda karşısında verecek.
BILD'in haberine göre 59 yaşındaki teknik adam, Hollanda ile Amsterdam'da oynanacak ilk maçı öncesi oyunculara dört temel kural getirdi.
YEMEKLERE HEP BİRLİKTE ÇIKILACAK
Klopp'un ilk isteği takım yemekleriyle ilgili oldu.
Julian Nagelsmann döneminde futbolcuların yemek saatlerinde daha serbest hareket edebildiği belirtilirken, Klopp bu uygulamayı değiştirdi.
Buna göre tüm oyuncular, takım yemeklerine aynı anda ve zamanında katılacak.
Alman teknik adamın bu uygulamayla kamp içinde birlik duygusunu artırmayı amaçladığı ifade edildi.
TELEFONLARA SINIRLAMA
Klopp'un bir diğer dikkat çekici kararı cep telefonlarıyla ilgili.
Oyuncuların maç öncesinde, masaj sırasında ve spor salonundaki çalışmalar esnasında telefon kullanmalarına izin verilmeyecek.
Klopp'un bu kararla futbolcuların hem konsantrasyonunu yükseltmek hem de takım içindeki iletişimi artırmak istediği belirtildi.
Oyuncuların birbirleriyle daha fazla sohbet etmeleri ise özellikle teşvik edilecek.
KAMP OTELİNDE SAÇ KESİMİ YOK
Almanya kampındaki en sıra dışı kurallardan biri de kişisel bakım konusunda geldi.
Habere göre Jurgen Klopp, takım otelinde saç kesimi yaptırılmasını yasakladı.
Eski Borussia Dortmund ve Liverpool teknik direktörünün, oyuncuların milli takım kampına gelmeden önce tüm kişisel hazırlıklarını tamamlamasını istediği aktarıldı.
Klopp'un bu konuda oyuncularından tamamen profesyonel davranmalarını beklediği kaydedildi.
AİLE VE EŞ ZİYARETLERİ SINIRLANDIRILACAK
Klopp'un dördüncü kuralı ise büyük turnuvalarda uygulanacak.
Nagelsmann döneminde oyuncuların aileleri ve partnerleriyle kamp sırasında sık sık görüşebilmesi eleştiri konusu olmuştu.
Klopp döneminde ise aile ve eş ziyaretlerinin yalnızca belirli zamanlarda yapılmasına izin verilecek.
Bu uygulamanın özellikle İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda'da düzenlenecek EURO 2028 sırasında geçerli olması bekleniyor.
HEDEF TAKIM RUHUNU GÜÇLENDİRMEK
Klopp'un temel amacının futbolcuların ortak hedefe daha fazla odaklanmasını sağlamak olduğu belirtiliyor.
Takım otelinde daha fazla birlikte vakit geçirilmesi, iletişimin artırılması ve dış etkenlerin azaltılması planlanıyor.
Almanya, Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılarla elenerek son 32 turunda turnuvaya veda etmiş, kötü sonuçların ardından Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.
Jurgen Klopp ise yeni dönemin ilk sınavını Hollanda karşısında verecek.