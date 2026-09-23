Sacramento Kings'in, Domantas Sabonis'i göndereceği bir takasta draft hakkı eklemeye sıcak bakmadığı belirtildi. Kulüp, yıldız uzunun karşılığında değer elde edebileceği bir anlaşma arıyor.
Sabonis'in Detroit Pistons pivotu Jalen Duren karşılığında takas edilebileceği yönündeki iddialar sürerken, Kings muhabiri Matt George oyuncunun durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE George'a göre Sabonis'in sezon başında güçlü bir performans ortaya koyarak takas değerini yükseltmesi gerekiyor. Aksi hâlde Kings'in onu kadroda tutması daha olası görünüyor. Sacramento genel menajeri Scott Perry'nin, Sabonis'i göndermek için bir takasa draft hakkı eklemek istemediği belirtiliyor.
NBA muhabiri Jake Fischer ise Kings ile diğer takımların Sabonis'in takas değerini farklı değerlendirdiğini söyledi.
Fischer, "Kings, Domantas Sabonis'in takasta kendilerine değer getirecek bir oyuncu olduğunu ve karşılığında bir draft hakkı almaları gerektiğini savunuyor. Şu anda bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum," dedi.
Fischer'a göre görüştüğü birçok rakip takım yöneticisi, Sabonis'in mevcut sözleşmesini devralmak için kendilerine ek varlık verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Sabonis'in Detroit Pistons pivotu Jalen Duren karşılığında takas edilebileceği yönündeki iddialar sürerken, Kings muhabiri Matt George oyuncunun durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE George'a göre Sabonis'in sezon başında güçlü bir performans ortaya koyarak takas değerini yükseltmesi gerekiyor. Aksi hâlde Kings'in onu kadroda tutması daha olası görünüyor. Sacramento genel menajeri Scott Perry'nin, Sabonis'i göndermek için bir takasa draft hakkı eklemek istemediği belirtiliyor.
NBA muhabiri Jake Fischer ise Kings ile diğer takımların Sabonis'in takas değerini farklı değerlendirdiğini söyledi.
Fischer, "Kings, Domantas Sabonis'in takasta kendilerine değer getirecek bir oyuncu olduğunu ve karşılığında bir draft hakkı almaları gerektiğini savunuyor. Şu anda bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum," dedi.
Fischer'a göre görüştüğü birçok rakip takım yöneticisi, Sabonis'in mevcut sözleşmesini devralmak için kendilerine ek varlık verilmesi gerektiğini düşünüyor.