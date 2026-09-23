Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, geçen sezonki gol krallığının ardından yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un 2 Avrupa kupası ve 6 Süper Lig maçı olmak üzere çıktığı 8 resmi karşılaşmada yalnızca bir maçta gol sevinci yaşadı.
2 GOLÜ DE GENÇLERBİRLİĞİ'NE
Paul Onuachu, bu sezonki 2 golünü de Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetti.
Nijeryalı futbolcu böylece sezonun ilk 8 resmi maçını 2 golle geçti.
GEÇEN SEZON 3 FARKLI MAÇTA ATMIŞTI
Onuachu, geçen sezon Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 farklı karşılaşmada rakip fileleri havalandırmıştı.
Nijeryalı santrfor; Kocaelispor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette, Samsunspor ile oynanan mücadelede ve Gaziantep FK deplasmanında 1-1 biten maçta takımının gollerini kaydetmişti.
Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı bu 3 karşılaşmada toplam 5 puan elde etmişti.
THOMAS REIS İLE YEDEĞE ÇEKİLDİ
Paul Onuachu, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray karşılaşmasına yedek başlayan Nijeryalı futbolcu, transferin son gününde takıma katılan Franculino Dju'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.
GOL YÜKÜ MUHAMMED SALAH'TA
Trabzonspor'da sezonun ilk 6 haftasında hücumun öne çıkan ismi Muhammed Salah oldu.
Mısırlı futbolcu 7 golle takımının en skorer oyuncusu olurken bordo-mavililerin gollerinin yüzde 54'ünü tek başına kaydetti.
Onuachu ve Saviola 2'şer gol atarken Muçi ile Dju da birer kez fileleri havalandırdı.
GEÇEN SEZON GOL KRALI OLMUŞTU
Paul Onuachu, geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atarak Başakşehirli Eldor Shomurodov ile gol krallığını paylaşmıştı.
Nijeryalı santrfor bu başarısıyla Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Burak Yılmaz ve Alexander Sörloth'un ardından Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6. futbolcu olmuştu.
Onuachu ayrıca Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'un ardından bordo-mavili formayla gol krallığı yaşayan üçüncü yabancı oyuncu olarak kulüp tarihine geçti.
Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 gol atarak Ernest Muçi ile birlikte takımının en golcü isimlerinden biri olmuş ve kupanın kazanılmasında önemli rol oynamıştı.
2 GOLÜ DE GENÇLERBİRLİĞİ'NE
Paul Onuachu, bu sezonki 2 golünü de Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetti.
Nijeryalı futbolcu böylece sezonun ilk 8 resmi maçını 2 golle geçti.
GEÇEN SEZON 3 FARKLI MAÇTA ATMIŞTI
Onuachu, geçen sezon Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 farklı karşılaşmada rakip fileleri havalandırmıştı.
Nijeryalı santrfor; Kocaelispor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette, Samsunspor ile oynanan mücadelede ve Gaziantep FK deplasmanında 1-1 biten maçta takımının gollerini kaydetmişti.
Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı bu 3 karşılaşmada toplam 5 puan elde etmişti.
THOMAS REIS İLE YEDEĞE ÇEKİLDİ
Paul Onuachu, teknik direktör Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından ilk maçta yedek kulübesinde başladı.
Galatasaray karşılaşmasına yedek başlayan Nijeryalı futbolcu, transferin son gününde takıma katılan Franculino Dju'nun yerine 59. dakikada oyuna dahil oldu.
GOL YÜKÜ MUHAMMED SALAH'TA
Trabzonspor'da sezonun ilk 6 haftasında hücumun öne çıkan ismi Muhammed Salah oldu.
Mısırlı futbolcu 7 golle takımının en skorer oyuncusu olurken bordo-mavililerin gollerinin yüzde 54'ünü tek başına kaydetti.
Onuachu ve Saviola 2'şer gol atarken Muçi ile Dju da birer kez fileleri havalandırdı.
GEÇEN SEZON GOL KRALI OLMUŞTU
Paul Onuachu, geçen sezon Süper Lig'de 22 gol atarak Başakşehirli Eldor Shomurodov ile gol krallığını paylaşmıştı.
Nijeryalı santrfor bu başarısıyla Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Burak Yılmaz ve Alexander Sörloth'un ardından Trabzonspor tarihinde gol kralı olan 6. futbolcu olmuştu.
Onuachu ayrıca Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'un ardından bordo-mavili formayla gol krallığı yaşayan üçüncü yabancı oyuncu olarak kulüp tarihine geçti.
Nijeryalı futbolcu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 gol atarak Ernest Muçi ile birlikte takımının en golcü isimlerinden biri olmuş ve kupanın kazanılmasında önemli rol oynamıştı.