Galatasaray ile ilgili olay iddia: "26 kupaya hükmen muhafaza"

Galatasaray yönetimiyle Taç Spor arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kupaları hakkında "hükmen muhafaza" işlemi uygulandığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 16:37
Fotoğraf: AA
Galatasaray ile ilgili olay iddia: '26 kupaya hükmen muhafaza'
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Galatasaray Kulübü ile ilgili büyük bir iddia orta atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'den Turan Yücel'in haberine göre; Galatasaray yönetimiyle Taç Spor arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kupaları hakkında "hükmen muhafaza" işlemi uygulandı.

26 ŞAMPİYONLUK KUPASINA 'HÜKMEN MUHAFAZA'

Alper Mert'in haberine göre; Galatasaray, geçmişten kalan Taç Spor anlaşmazlığıyla sarsıldı. 2015'te yapılan protokolden kaynaklanan 4 milyon dolarlık alacak için başlatılan yasal süreçte, sarı-kırmızılıların 5 yıldızını temsil eden 26 yerel şampiyonluk kupası hakkında "hükmen muhafaza" işlemi uygulandı.

ALACAKLAR TAHSİL EDİLMEZSE KUPALARA YEDİEMİN DEPOSUNA

Kupalar şimdilik Galatasaray Müzesi'ndeki yerinde duruyor. Ancak Taç Spor tarafının alacağını tahsil edememesi halinde haciz kapsamındaki kupaların fiilen alınarak Yediemin Deposu'na kaldırılabileceği belirtildi.

TAÇ SPOR OLAYI DOĞRULADI
G.SARAY YÖNETİMİ 'HİSSE DEVRİYLE İLGİLİ' DEDİ

Yine Alper Mert'in haberine göre; Taç Spor cephesi alacak ve haciz işlemlerini doğruladı. Galatasaray yönetimi ise yaşanan süreci, "Ortaklar arasında hisse devriyle ilgili bir ödeme" sözleriyle açıkladı.

TURAN YÜCEL: "ŞAMPİYONLUK KUPASI ÜZERİNE HACİZ"

Sözcü yazarı Turan Yücel ise köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda bu da oldu, Galatasaray'ın 121 yılda kazandığı 26 Lig Şampiyonluğu Kupası üzerine alacaklılar tarafından haciz konuldu. Detayları önemli değil, bu konuyu kamuoyundan saklamak için kulüp personelini dahi yanıltan bir anlayış var karşımızda. Öyle ya; stada haciz için gelen icra memurlarına, haczin yapılacağı o sırada kapalı olan müzeyi açtırmak için 'icra memurları Galatasaraylı, müzeyi gezecekler' diyerek kulüpteki görevlileri uyutmaya, ayıplarını saklamaya çalışmışlar... Çok zekice bir davranış, tebrikler. Eskiden böyle bir kepazelik olsa yer yerinden oynardı. Günümüzde ne Galatasaraylılardan ne de yöneticilerden en küçük bir tepki, açıklama dahi yok. Oysa her yeni gün yeni alacaklı takipleri, hacizler yaşanmaya başlamışken. Bir zamanlar merhum Süleyman Demirel söylerdi:'Meseleyi mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz' diye. Bu da o hesap... Ama 'Keser döner, sap döner; gün gelir hesap döner'. Nokta.."

GALATASARAY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İddialara ortaya atıldıktan sonra Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.

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