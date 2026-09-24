İstanbul İl Hakem Kurulunda kokart gecesi düzenledi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından kokart gecesi düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çamlıca'da bir restoranda gerçekleştirilen geceye Süper Lig hakemlerinden Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Atilla Karaoğlan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ömer Tolga Güldibi ve Çağdaş Altay gibi isimler katıldı.
Kokart gecesinde Süper Lig hakemleri, alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti.
Gece, Cengiz Kurtoğlu konseriyle tamamlandı.
Kokart gecesinde Süper Lig hakemleri, alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti.
Gece, Cengiz Kurtoğlu konseriyle tamamlandı.