İstanbul İl Hakem Kurulunda kokart gecesi düzenledi

İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen kokart gecesinde, Süper Lig hakemleri alt klasman hakemlerine kokartlarını takdim etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 20:59 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 01:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İstanbul İl Hakem Kurulunda kokart gecesi düzenledi
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Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından kokart gecesi düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çamlıca'da bir restoranda gerçekleştirilen geceye Süper Lig hakemlerinden Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Atilla Karaoğlan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ömer Tolga Güldibi ve Çağdaş Altay gibi isimler katıldı.

Kokart gecesinde Süper Lig hakemleri, alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti.

Gece, Cengiz Kurtoğlu konseriyle tamamlandı.

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