Büşra Işıldar finalde, Esra Yıldız Kahraman yarı finalde

Milli boksörlerden Büşra Işıldar finale yükselirken, Esra Yıldız Kahraman yarı finale çıkarak 2026 Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 19:25 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 02:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Büşra Işıldar finalde, Esra Yıldız Kahraman yarı finalde
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman yarı finale çıkarak madalyayı garantilerken, Büşra Işıldar finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Büşra Işıldar final için ringe çıktı.

Avrupa şampiyonalarında alt yaş kategorilerinde 5 kez altın madalya alan Büşra, büyükler kategorisinde Avrupa'da ilk kez finale yükseldi.

Dünya şampiyonalarında iki kez final oynayan ve iki gümüş madalya kazanan 24 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde Norveç'ten Sunniva Hofstad ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 yenen Büşra adını finale yazdırdı. Milli sporcu 25 Eylül Cuma günü finalde İrlandalı Aoife Orourke ile altın madalya için karşı karşıya gelecek.

- Esra Yıldız Kahraman yarı finalde

Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo çeyrek finalinde Romanya'dan Perijoc Lacramioara ile karşı karşıya geldi.

Rakibini mağlup eden ve yarı finale yükselen milli boksör, bu galibiyetle madalya almayı garantiledi. Esra, yarı finalde yarın Rusya'dan Vorontsova Liudmila ile finale kalma mücadelesi verecek.

Rumen rakibi karşısında iyi bir galibiyet aldığını söyleyen Esra, emeği geçenlere ve kendisini destekleyenlere teşekkür ederek "Güzel bir galibiyetti, şimdi yarı finale çıktık. Tabii ki hedefimiz altın madalya. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken gerçekten zorlu mücadelelerden geçtik ama hiçbir zaman yılmadık, pes etmedik. Biz buraya altın madalya kazanmak için geldik." ifadelerini kullandı.

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