Serdal Adalı açıkladı: Hapoel Beer-Sheva maçının yeri belli oldu!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a yaptığı açıklamalarda Hapoel Beer-Sheva ile oynanacak karşılaşmanın nerede oynanacağına ilişkin bilgi verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Adalı, "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu." ifadelerini kullandı.





"SEYİRCİLİ OYNANACAK"

Adalı, karşılaşmanın seyircili oynanmasının planlandığını ve stat kapasitesinin yaklaşık 20 bin kişi olduğunu belirtti.





Beşiktaş Başkanı, "Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir." dedi.





KIBRIS DETAYI

Serdal Adalı, rakiplerinin Güney Kıbrıs'tan olması nedeniyle kendisinin de Kıbrıs bağlantısına değindi.





Adalı, "Baba tarafından Kıbrıslıyım. Güney Kıbrıs takımıyla oynayacağız." şeklinde konuştu.





"ATİNA YA DA RODOS ÜZERİNDEN GİDECEĞİZ"

Beşiktaş'ın deplasman organizasyonuna ilişkin de konuşan Adalı, takımın Kıbrıs'a ulaşımı konusunda yaşanabilecek sıkıntıya dikkat çekti.



Adalı, "Takımı bizim taraftan götürmek isteriz ama Lefkoşa'da geçiş kapısı var, gümrük mekanizması yok. Olmadı Atina ya da Rodos üzerinden gideceğiz." ifadelerini kullandı.



