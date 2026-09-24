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34 yaşındaki Salah, Trabzonspor'u sırtlıyor!

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Süper Lig'de 6 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansıyla takımının hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 15:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
34 yaşındaki Salah, Trabzonspor'u sırtlıyor!
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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Salah, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir karşısında 2, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1, Gençlerbirliği karşısında 1 ve Galatasaray karşısında 3 kez fileleri havalandıran Salah, Trabzonspor'un ligde attığı 13 golün 7'sine imza attı.

AVRUPA'DA 34 YAŞ VE ÜSTÜ OYUNCULAR ARASINDA ZİRVEDE

Mısırlı yıldız, performansıyla 34 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında da öne çıktı. Salah, ligde kaydettiği 7 golle bu yaş grubunda Avrupa'daki oyuncular arasında zirvede yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, fiziksel performansıyla da dikkat çekti. Kasımpaşa karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna giren Salah, sonrasında forma giydiği 5 maçın tamamında 9 kilometrenin üzerinde mesafe katetti. Mısırlı yıldız, Başakşehir maçında 10,3 kilometre, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ise 10,2 kilometre koştu.

 

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