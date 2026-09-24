34 yaşındaki Salah, Trabzonspor'u sırtlıyor!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Salah, bordo-mavili forma altında gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 7 gol atarken 2 de asist yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir karşısında 2, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1, Gençlerbirliği karşısında 1 ve Galatasaray karşısında 3 kez fileleri havalandıran Salah, Trabzonspor'un ligde attığı 13 golün 7'sine imza attı.
AVRUPA'DA 34 YAŞ VE ÜSTÜ OYUNCULAR ARASINDA ZİRVEDE
Mısırlı yıldız, performansıyla 34 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında da öne çıktı. Salah, ligde kaydettiği 7 golle bu yaş grubunda Avrupa'daki oyuncular arasında zirvede yer aldı.
Tecrübeli futbolcu, fiziksel performansıyla da dikkat çekti. Kasımpaşa karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna giren Salah, sonrasında forma giydiği 5 maçın tamamında 9 kilometrenin üzerinde mesafe katetti. Mısırlı yıldız, Başakşehir maçında 10,3 kilometre, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ise 10,2 kilometre koştu.
AVRUPA'DA 34 YAŞ VE ÜSTÜ OYUNCULAR ARASINDA ZİRVEDE
Mısırlı yıldız, performansıyla 34 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında da öne çıktı. Salah, ligde kaydettiği 7 golle bu yaş grubunda Avrupa'daki oyuncular arasında zirvede yer aldı.
Tecrübeli futbolcu, fiziksel performansıyla da dikkat çekti. Kasımpaşa karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna giren Salah, sonrasında forma giydiği 5 maçın tamamında 9 kilometrenin üzerinde mesafe katetti. Mısırlı yıldız, Başakşehir maçında 10,3 kilometre, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ise 10,2 kilometre koştu.