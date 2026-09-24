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Olaitan'dan Avrupa'da dikkat çeken istatistik!

Beşiktaşlı Junior Olaitan, bu sezon 13 maçta yaptığı 6 asistle Avrupa'nın ilk 10 liginde ilk 5'e girdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 09:53 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 10:01
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Olaitan'dan Avrupa'da dikkat çeken istatistik!
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Junior Olaitan
Junior Olaitan
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Beninli oyuncusu Junior Olaitan, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AVRUPA'DA İLK 5'E GİRDİ

Siyah-Beyazlılar'ın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Beninli oyuncu, asist rakamlarıyla da Avrupa çapında üst sıralara çıktı.

Olaitan, ilk 10 ligde forma giyen futbolcular arasında bu sezon tüm kulvarlarda en fazla asist yapan isimler listesinde beşinci sırada yer aldı. 13 resmi karşılaşmada görev alan genç futbolcu, takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.

ZİRVEDEKİ İSİM SCHERHANT

Listenin zirvesinde Freiburg forması giyen Derry Scherhant bulunurken, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Almeria'dan Roy Revivo 6'şar asistle üst sıralarda yer aldı. Twente forması giyen Sondre Orjasæter da 12 maçta 6 asist üreterek dikkat çekti.

Olaitan ise 13 karşılaşmada ulaştığı 6 asistlik performansla beşinci basamağa yerleşti. Beninli futbolcunun özellikle son haftalarda oyun kurulumuna ve hücumdaki üretkenliğe yaptığı katkı, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

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