Olaitan'dan Avrupa'da dikkat çeken istatistik!

Beşiktaş'ın Beninli oyuncusu Junior Olaitan, sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DA İLK 5'E GİRDİ
Siyah-Beyazlılar'ın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Beninli oyuncu, asist rakamlarıyla da Avrupa çapında üst sıralara çıktı.
Olaitan, ilk 10 ligde forma giyen futbolcular arasında bu sezon tüm kulvarlarda en fazla asist yapan isimler listesinde beşinci sırada yer aldı. 13 resmi karşılaşmada görev alan genç futbolcu, takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.
ZİRVEDEKİ İSİM SCHERHANT
Listenin zirvesinde Freiburg forması giyen Derry Scherhant bulunurken, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Almeria'dan Roy Revivo 6'şar asistle üst sıralarda yer aldı. Twente forması giyen Sondre Orjasæter da 12 maçta 6 asist üreterek dikkat çekti.
Olaitan ise 13 karşılaşmada ulaştığı 6 asistlik performansla beşinci basamağa yerleşti. Beninli futbolcunun özellikle son haftalarda oyun kurulumuna ve hücumdaki üretkenliğe yaptığı katkı, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
Siyah-Beyazlılar'ın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen Beninli oyuncu, asist rakamlarıyla da Avrupa çapında üst sıralara çıktı.
Olaitan, ilk 10 ligde forma giyen futbolcular arasında bu sezon tüm kulvarlarda en fazla asist yapan isimler listesinde beşinci sırada yer aldı. 13 resmi karşılaşmada görev alan genç futbolcu, takım arkadaşlarına 6 gol pası verdi.
ZİRVEDEKİ İSİM SCHERHANT
Listenin zirvesinde Freiburg forması giyen Derry Scherhant bulunurken, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Almeria'dan Roy Revivo 6'şar asistle üst sıralarda yer aldı. Twente forması giyen Sondre Orjasæter da 12 maçta 6 asist üreterek dikkat çekti.
Olaitan ise 13 karşılaşmada ulaştığı 6 asistlik performansla beşinci basamağa yerleşti. Beninli futbolcunun özellikle son haftalarda oyun kurulumuna ve hücumdaki üretkenliğe yaptığı katkı, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.