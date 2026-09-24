Serdal Adalı'dan Orkun Kökçü tepkisi: 'Kırmızı çizgimiz'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a yaptığı açıklamalarda Orkun Kökçü hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Orkun'un eleştirilebileceğini belirten Adalı, eleştirilerin kişiselleştirilmesine ve küçültücü ifadeler kullanılmasına karşı çıktı.





Adalı, "Orkun ne yaptığını bilmeyen bir insan olsa haklısınız. Orkun kendi kendini eleştiren bir insan. Takımın hakkı yenirken ne yapsın, uzakta mı dursun?" ifadelerini kullandı.





"BEŞİKTAŞ'IN KAPTANI"





Orkun Kökçü'nün takım içerisindeki konumuna vurgu yapan Adalı, "Orkun, Beşiktaş'ın kaptanı. Bizim kırmızı çizgimiz." dedi.





Milli futbolcunun Beşiktaşlılık duygusunun da yüksek olduğunu belirten Adalı, "Orkun, Beşiktaş'ın futbolcusu olduğundan daha fazla taraftarlık duygusuna sahip." şeklinde konuştu.





Orkun'un eleştirilebileceğini ancak küçültücü ifadelerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Adalı, "Orkun'u eleştirmesinler demiyorum. Orkun'u küçültücü kelimeler kullanıldığında hiçbir futbolcumuz için dahi söyletmem. Sınırlar içinde eleştiri olabilir." dedi.





"KENDİ ARAMIZDA HER ŞEYİ KONUŞUYORUZ"





Takım içerisinde hataların da konuşulduğunu belirten Adalı, "Biz kendi aramızda her şeyi konuşuyoruz. Bir şeyler başaracaksak kendi hatalarımızı ortaya koyabildiğimiz için olacak." ifadelerini kullandı.





Adalı, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:





"İnsanları küçük düşürecek şeyler söylenmesine izin vermeyiz. Kimse şikayet etmesin, tepki görürler."





"BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLCUSUNDAN DAHA ÖTE"





Orkun Kökçü'nün saha içerisinde yaşananlara tepki vermesinin doğal olduğunu belirten Adalı, milli futbolcunun Beşiktaş'taki konumuna dikkat çekerek, "Bir de Orkun, Beşiktaş'ın futbolcusundan daha da öte bir pozisyonda." ifadelerini kullandı.



