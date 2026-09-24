ESPN'den Shams Charania'ya göre Karl-Anthony Towns ile New York Knicks'in yeni sözleşme görüşmeleri duraksadı. Taraflar yaz boyunca kapsamlı görüşmeler yaptı ancak son dönemde anlaşmaya yönelik bir ilerleme kaydedemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Charania, NBA Today'de "Knicks ile Karl-Anthony Towns arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri duraksadı. Şu anki durumda antrenman kampına kadar anlaşmaya varılması pek olası görünmüyor" dedi. Görüşmelerin olumlu bir ortamda geçtiğini de ekledi.
Üç yıllık, 220,4 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci sezonuna girecek Towns'ın 2027-28 sezonu için 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonu kullanmaması hâlinde gelecek yaz serbest oyuncu olabilir. Charania, o dönemde yaklaşık sekiz takımın maaş bütçesinde boşluk yaratabileceğini ve ilk beş seviyesinde bir uzuna ihtiyaç duyan takımların bulunabileceğini belirtti.
Knicks görüşmelere sezon içinde yeniden başlayabilir. Ancak kulüp, şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanırken önemli bir kadro kararıyla karşı karşıya. New York, 2025-26 normal sezonunu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle tamamlamış, playofflarda 19 maçın 16'sını kazanarak 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Towns geçen sezon 75 maçta 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakaladı; sahadan yüzde 50,1, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,8 isabet buldu. Knicks'teki ilk sezonunda ise 24,4 sayı ve 12,8 ribaund ortalamalarıyla NBA'in En İyi Üçüncü Beşi'ne seçilmişti.
Görüşmelerde kulübün mali sınırları da belirleyici olabilir. Knicks sahibi James Dolan, takımın ligin ikinci maaş vergisi sınırını aşmak istemediğini açıkça söylemişti. Charania'ya göre mevcut kadro ve sözleşme yükümlülükleriyle devam edilmesi hâlinde New York gelecek sezon bu sınırı aşacak. Şampiyon kadrodan Mitchell Robinson'ın Boston Celtics'e gitmesinin ardından başka değişiklikler de gündeme gelebilir.
Knicks'te sözleşme uzatma hakkı bulunan tek önemli oyuncu Towns değil. Geçen sezon 12 sayı, 7,4 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakalayan Josh Hart ile de yeni sözleşme görüşmeleri yapılabilir.
Üç yıllık, 220,4 milyon dolarlık sözleşmesinin ikinci sezonuna girecek Towns'ın 2027-28 sezonu için 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonu kullanmaması hâlinde gelecek yaz serbest oyuncu olabilir. Charania, o dönemde yaklaşık sekiz takımın maaş bütçesinde boşluk yaratabileceğini ve ilk beş seviyesinde bir uzuna ihtiyaç duyan takımların bulunabileceğini belirtti.
Knicks görüşmelere sezon içinde yeniden başlayabilir. Ancak kulüp, şampiyonluk unvanını korumaya hazırlanırken önemli bir kadro kararıyla karşı karşıya. New York, 2025-26 normal sezonunu 53 galibiyet ve 29 mağlubiyetle tamamlamış, playofflarda 19 maçın 16'sını kazanarak 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Towns geçen sezon 75 maçta 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakaladı; sahadan yüzde 50,1, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,8 isabet buldu. Knicks'teki ilk sezonunda ise 24,4 sayı ve 12,8 ribaund ortalamalarıyla NBA'in En İyi Üçüncü Beşi'ne seçilmişti.
Görüşmelerde kulübün mali sınırları da belirleyici olabilir. Knicks sahibi James Dolan, takımın ligin ikinci maaş vergisi sınırını aşmak istemediğini açıkça söylemişti. Charania'ya göre mevcut kadro ve sözleşme yükümlülükleriyle devam edilmesi hâlinde New York gelecek sezon bu sınırı aşacak. Şampiyon kadrodan Mitchell Robinson'ın Boston Celtics'e gitmesinin ardından başka değişiklikler de gündeme gelebilir.
Knicks'te sözleşme uzatma hakkı bulunan tek önemli oyuncu Towns değil. Geçen sezon 12 sayı, 7,4 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakalayan Josh Hart ile de yeni sözleşme görüşmeleri yapılabilir.