Lonzo Ball, sakatlıklarla geçen kariyerine ilişkin sözlerinin emeklilik açıklaması olarak yorumlanmasının ardından basketbolu bırakmadığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ball in the Family Podcast programında konuşan Ball, sakatlıklar nedeniyle potansiyeline tam olarak ulaşamadığını düşündüğünü söylemişti:
"Dürüst olmak gerekirse, zirveme hiç ulaşabildiğimi sanmıyorum. Bu gerçekten can sıkıcı. Ama bir yandan da akşam yiyecek yemeği olmayan insanlar var. Dünyaya böyle bakıyorum."
Sözlerinin sosyal medyada emeklilik kararı olarak aktarılması üzerine Ball, "Emekli mi oldum? Benim için de yeni haber, çünkü hâlâ telefon bekliyorum. NBA sezonu uzun," diyerek iddiaları yalanladı.
Şu anda herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmayan Ball, yakın zamanda Dubai'de oynama seçeneğini değerlendirdiğini ancak bu karardan vazgeçtiğini de açıkladı.
2017 NBA Draftı'nda Lakers tarafından ikinci sıradan seçilen Ball; Pelicans, Bulls ve Cavaliers formalarını da giydi. Sakatlıklar nedeniyle Chicago'daki iki sezonun tamamını kaçıran oyun kurucunun kariyer ortalamaları 10,6 sayı ve 5,6 asist.
"Dürüst olmak gerekirse, zirveme hiç ulaşabildiğimi sanmıyorum. Bu gerçekten can sıkıcı. Ama bir yandan da akşam yiyecek yemeği olmayan insanlar var. Dünyaya böyle bakıyorum."
Sözlerinin sosyal medyada emeklilik kararı olarak aktarılması üzerine Ball, "Emekli mi oldum? Benim için de yeni haber, çünkü hâlâ telefon bekliyorum. NBA sezonu uzun," diyerek iddiaları yalanladı.
Şu anda herhangi bir takımla sözleşmesi bulunmayan Ball, yakın zamanda Dubai'de oynama seçeneğini değerlendirdiğini ancak bu karardan vazgeçtiğini de açıkladı.
2017 NBA Draftı'nda Lakers tarafından ikinci sıradan seçilen Ball; Pelicans, Bulls ve Cavaliers formalarını da giydi. Sakatlıklar nedeniyle Chicago'daki iki sezonun tamamını kaçıran oyun kurucunun kariyer ortalamaları 10,6 sayı ve 5,6 asist.