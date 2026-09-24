Montella'dan Kerem ve Barış Alper'e güven oyu

Türkiye, Uluslar A Ligi'nde cuma akşamı Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Vincenzo Montella da bu büyük randevu öncesinde futbolcularıyla yakından ilgileniyor. İtalyan çalıştırıcı gözde oyuncuları olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na da özel ilgi gösteriyor.
Galatasaray'da Barış Alper, Fenerbahçe'de ise Kerem sezon başlangıcı olarak beklentilerin altında kalmıştı. Montella iki oyuncusuna terapi uyguluyor.
"SİZE GÜVENİYORUM MESAJI"
Vincenzo Montella, idmanlarda hem Barış Alper Yılmaz hem de Kerem Aktürkoğlu ile birebir görüştü.
Deneyimli teknik adam, oyuncularına "Size güveniyorum. Kalitenizi biliyorum. Bunu yeniden göstermek için Fransa maçı harika bir fırsat. Tüm dünyanın gözü Zidane'nın ilk karşılaşması olduğu için bu maçta olacak. Siz de bunu çıkış maçı olarak görün. Daha önce milli takıma verdiğiniz katkıyı herkes gördü. Şimdi onlara bunu hatırlatma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Barış Alper, Fenerbahçe'de ise Kerem sezon başlangıcı olarak beklentilerin altında kalmıştı. Montella iki oyuncusuna terapi uyguluyor.
"SİZE GÜVENİYORUM MESAJI"
Vincenzo Montella, idmanlarda hem Barış Alper Yılmaz hem de Kerem Aktürkoğlu ile birebir görüştü.
Deneyimli teknik adam, oyuncularına "Size güveniyorum. Kalitenizi biliyorum. Bunu yeniden göstermek için Fransa maçı harika bir fırsat. Tüm dünyanın gözü Zidane'nın ilk karşılaşması olduğu için bu maçta olacak. Siz de bunu çıkış maçı olarak görün. Daha önce milli takıma verdiğiniz katkıyı herkes gördü. Şimdi onlara bunu hatırlatma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.