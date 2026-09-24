Milli boksör Nurselen Yalgettekin, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli boksör Nurselen Yalgettekin, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde kaybederek bronz madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 18:41 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 02:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli boksör Nurselen Yalgettekin, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Nurselen Yalgettekin, bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansının ilk maçında Nurselen, kadınlar 48 kilo yarı finalinde Ukraynalı sporcu Hanna Okhota ile karşılaştı.

Rakibine 4-1 yenilen 22 yaşındaki milli sporcu, Avrupa Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı. Nurselen, ilk kez büyükler kategorisinde bu seviyede madalya kazandı.

Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığını hatırlatan Nurselen, "Burada yarı final oynadığım için çok mutluyum. Ringde en iyi Nurselen'i göstermeye çalıştım. Daha iyisi olabilirdi ama ilk Avrupa şampiyonamda bronz madalya kazandığım için kendimle gurur duyuyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, onun için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi hazırlayan milli takım antrenörlerimize, zihinsel antrenman koçuma, aileme ve beni seven, destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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