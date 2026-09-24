Fenerbahçe'den Richarlison için teklif hazırlığı!

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, hücum hattına takviye gündeme geldi.
Sarı-lacivertlilerin Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison'u listesine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RICHARLISON İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI
TeamTalk'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor ve ara transfer döneminde Tottenham'a resmi teklif yapmayı planlıyor. Richarlison'ın adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
Brezilyalı futbolcu bu sezon Tottenham'da yalnızca bir karşılaşmada görev aldı ve 68 dakika sahada kaldı.
SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
2022 yılında Tottenham'a transfer olan Richarlison'ın İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Tottenham formasıyla 134 resmi karşılaşmaya çıkan Brezilyalı hücum oyuncusu, bu maçlarda 32 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ
Richarlison, forvet bölgesinin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcu iki ayağını da kullanabiliyor.
BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Fenerbahçe'nin gündemindeki Richarlison'a Brezilya'dan da ilgi olduğu belirtildi. Botafogo ve Vasco da Gama'nın yanı sıra Atletico Mineiro'nun da 29 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison'u listesine aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RICHARLISON İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI
TeamTalk'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor ve ara transfer döneminde Tottenham'a resmi teklif yapmayı planlıyor. Richarlison'ın adı geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
Brezilyalı futbolcu bu sezon Tottenham'da yalnızca bir karşılaşmada görev aldı ve 68 dakika sahada kaldı.
SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
2022 yılında Tottenham'a transfer olan Richarlison'ın İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Tottenham formasıyla 134 resmi karşılaşmaya çıkan Brezilyalı hücum oyuncusu, bu maçlarda 32 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ
Richarlison, forvet bölgesinin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcu iki ayağını da kullanabiliyor.
BREZİLYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Fenerbahçe'nin gündemindeki Richarlison'a Brezilya'dan da ilgi olduğu belirtildi. Botafogo ve Vasco da Gama'nın yanı sıra Atletico Mineiro'nun da 29 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği aktarıldı.