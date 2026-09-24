Türkiye ile Fransa 7. kez karşı karşıya

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.
Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.
- Son maç 2019'da
İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
- İlk maç 1996'da
Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.
Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
- Fransa B Milli Takımı ile 2 maç
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.
Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.
- Aralarındaki maçlar
Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.
- Son maç 2019'da
İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
- İlk maç 1996'da
Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.
Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
- Fransa B Milli Takımı ile 2 maç
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.
Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.
- Aralarındaki maçlar
Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|14.10.2019
|Paris
|EURO 2020 Elemeleri
|1-1
|08.06.2019
|Konya
|EURO 2020 Elemeleri
|2-0
|05.06.2009
|Lyon
|Özel
|0-1
|26.06.2003
|Paris
|Konfederasyon Kupası
|2-3
|15.11.2000
|İstanbul
|Özel
|0-4
|09.06.1996
|Paris
|Özel
|0-4