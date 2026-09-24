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Türkiye ile Fransa 7. kez karşı karşıya

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçta tarihlerinde 7. kez karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 14:32
Haber: AA
Türkiye ile Fransa 7. kez karşı karşıya
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Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında 25 Eylül Cuma günü oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.

- Son maç 2019'da

İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.

- İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

- Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

- Aralarındaki maçlar

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
14.10.2019 Paris EURO 2020 Elemeleri 1-1
08.06.2019 Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0
05.06.2009 Lyon Özel 0-1
26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3
15.11.2000 İstanbul Özel 0-4
09.06.1996 Paris Özel 0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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