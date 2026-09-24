Galatasaray yönetimi noktayı koydu: 'Gündemimizde hoca yok'

Kriz var, arayış yok... Galatasaray Yönetimi'yle Okan Buruk arasında yaz döneminden bu yana özellikle transferler konusunda bir gerilim yaşanıyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Üst üste gelen Sporting ve Trabzon yenilgileri bu gerginliğe adeta tuz biber ekti ve bu kez hocanın oyun sistemi sorgulanmaya başlandı.
Yönetim içinde bazı isimlerin Buruk'la devam edilmesini istemediği ifade edilirken, Başkan Dursun Özbek'in resmi siteden yayınladığı destek mesajı şimdilik ateşi söndürdü.
Buna rağmen Galatasaray'ın bir hoca arayışında olduğu, hatta Fransız bir isimle masaya oturduğu iddia ediliyordu.
"HOCA ARAYIŞI KESİNLİKLE GÜNDEMİMİZDE YOK"
Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu iddiaları da kesin bir dille yalanlayarak, "Hoca arayışı kesinlikle gündemimizde yok" mesajını verdiler. Başkanın da ara sonrasında kurmaylarıyla beraber Kemerburgaz'a giderek hem teknik ekibe hem de oyunculara destek vermeye hazırlandığı öğrenildi.
Dursun Özbek koltuğu sallantıda olduğu iddia edilen Okan Buruk'a geç de olsa sahip çıktı.
Yönetim içinde bazı isimlerin Buruk'la devam edilmesini istemediği ifade edilirken, Başkan Dursun Özbek'in resmi siteden yayınladığı destek mesajı şimdilik ateşi söndürdü.
Buna rağmen Galatasaray'ın bir hoca arayışında olduğu, hatta Fransız bir isimle masaya oturduğu iddia ediliyordu.
"HOCA ARAYIŞI KESİNLİKLE GÜNDEMİMİZDE YOK"
Ancak Sarı-Kırmızılı yöneticiler bu iddiaları da kesin bir dille yalanlayarak, "Hoca arayışı kesinlikle gündemimizde yok" mesajını verdiler. Başkanın da ara sonrasında kurmaylarıyla beraber Kemerburgaz'a giderek hem teknik ekibe hem de oyunculara destek vermeye hazırlandığı öğrenildi.
Dursun Özbek koltuğu sallantıda olduğu iddia edilen Okan Buruk'a geç de olsa sahip çıktı.