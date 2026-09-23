Christian Eriksen'in Wolfsburg macerası sona erdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Danimarkalı yıldız Christian Eriksen ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2027'ye kadar devam eden sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.





"AİLESİNE YAKIN OLMAK İSTİYOR"

Wolfsburg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Eriksen'in geleceğiyle ilgili kararın oyuncuya bırakıldığını ve kulübün bu doğrultuda sözleşme feshi talebini kabul ettiğini söyledi.





Hecking, Danimarkalı futbolcunun kısa sürede takım arkadaşları, çalışanlar ve taraftarlar üzerinde kalıcı bir iz bıraktığını belirterek Eriksen'e ve ailesine iyi dileklerini iletti.





Eriksen ise ayrılık kararının ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda aileme Danimarka'da yakın olmak benim için önemli. Birlikte bir çözüm bulabilmiş olmamız beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.





34 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Wolfsburg'daki döneminin iniş ve çıkışlarla geçtiğini belirten Eriksen, kulübün Bundesliga'ya dönme yolunda iyi ellerde olduğuna inandığını söyledi.





Danimarkalı yıldız, Wolfsburg formasıyla Bundesliga, Almanya Kupası ve play-off karşılaşmalarında toplam 34 maça çıktı. Eriksen bu mücadelelerde 3 gol atarken 10 asist yaptı.



Kariyerinde 300'den fazla Premier League ve yaklaşık 100 Avrupa kupası maçına çıkan Eriksen, geçtiğimiz yıl Wolfsburg'a bonservisi elinde olarak transfer olmuştu.



