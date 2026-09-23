Reijnders, neden Al-Qadsiah'ı seçtiğini açıkladı!

Manchester City'den Al-Qadsiah'a transfer olan ve transfer döneminde Galatasaray'la da anılan Tijjani Reijnders, bu tercihiyle ailesine ve gelecek nesillere daha iyi bir hayat bırakmak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 17:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Reijnders, neden Al-Qadsiah'ı seçtiğini açıkladı!
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Manchester City'den Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer olan Tijjani Reijnders, kariyer tercihiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KARİYERİM BİTTİKTEN SONRA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM"

Hollandalı orta saha, futbolculuk kariyerinin ardından çalışmak zorunda kalmamak ve ailesine daha iyi bir gelecek bırakmak istediğini söyledi.

Reijnders, "Kariyerim bittikten sonra çalışmak istemiyorum. City'den sonra da çalışmak zorunda değildim ama şimdi benden sonraki nesiller için de iyi şeyler yapabilirim." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, tercihiyle ilgili olarak, "Eğer bu tercihim sayesinde torunlarım da iyi bir hayat yaşayabilecekse, neden bunu yapmayayım ki?" dedi.

GALATASARAY DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Reijnders, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Hollandalı futbolcu için sarı-kırmızılıların adı transfer sürecinde anılırken, Manchester City'den ayrılan Reijnders'ın yeni adresi Al-Qadsiah oldu.

Kariyerinde AZ Alkmaar, Milan ve Manchester City formaları giyen Reijnders, ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah'a transfer oldu. 

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