Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Midtjylland'dan 17 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Franculino Dju'nun transfer bedeli yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfermarkt'a göre anlaşmada yer alan sportif sonuçlara bağlı koşulların gerçekleşmesinin ardından 8 milyon euroluk bonus maddesi devreye girdi.
BEDEL 25 MİLYON EUROYA ÇIKTI
Bonusun aktif hale gelmesiyle Trabzonspor'un Midtjylland'a Franculino Dju için ödeyeceği kesinleşen tutar 25 milyon euroya yükseldi.
22 yaşındaki golcünün transfer sözleşmesinde ayrıca bireysel performansı ve Trabzonspor'un sportif sonuçlarına bağlı 5 milyon euroluk ek bonus maddesi de bulunuyor.
30 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİR
Söz konusu ek şartların da yerine gelmesi halinde Franculino Dju'nun toplam transfer bedeli 30 milyon euroya kadar çıkabilecek.
İLK 10'A GİRDİ
Franculino Dju, kesinleşen 25 milyon euroluk bedelle Süper Lig tarihinin en pahalı 10 transferi arasına girdi.
Listenin ilk 10 sırası şöyle:
1- Victor Osimhen: 75 milyon euro
2- Mason Greenwood: 39 milyon euro
3- Rafael Leao: 38 milyon euro
4- Wilfried Singo: 30.7 milyon euro
5- Orkun Kökçü: 30 milyon euro
6- Uğurcan Çakır: 30 milyon euro
7- Matteo Guendouzi: 28 milyon euro
8- Aleksey Batrakov: 25 milyon euro
9- Franculino Dju: 25 milyon euro
10- Kerem Aktürkoğlu: 22.5 milyon euro
BEDEL 25 MİLYON EUROYA ÇIKTI
Bonusun aktif hale gelmesiyle Trabzonspor'un Midtjylland'a Franculino Dju için ödeyeceği kesinleşen tutar 25 milyon euroya yükseldi.
22 yaşındaki golcünün transfer sözleşmesinde ayrıca bireysel performansı ve Trabzonspor'un sportif sonuçlarına bağlı 5 milyon euroluk ek bonus maddesi de bulunuyor.
30 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİR
Söz konusu ek şartların da yerine gelmesi halinde Franculino Dju'nun toplam transfer bedeli 30 milyon euroya kadar çıkabilecek.
İLK 10'A GİRDİ
Franculino Dju, kesinleşen 25 milyon euroluk bedelle Süper Lig tarihinin en pahalı 10 transferi arasına girdi.
Listenin ilk 10 sırası şöyle:
1- Victor Osimhen: 75 milyon euro
2- Mason Greenwood: 39 milyon euro
3- Rafael Leao: 38 milyon euro
4- Wilfried Singo: 30.7 milyon euro
5- Orkun Kökçü: 30 milyon euro
6- Uğurcan Çakır: 30 milyon euro
7- Matteo Guendouzi: 28 milyon euro
8- Aleksey Batrakov: 25 milyon euro
9- Franculino Dju: 25 milyon euro
10- Kerem Aktürkoğlu: 22.5 milyon euro