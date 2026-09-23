Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi!

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi!
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Trabzonspor'un ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istediği yönündeki iddialara oyuncunun menajerlik şirketinden yanıt geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli futbolcunun Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı da öne sürülürken, Gestifute bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"TRABZONSPOR'A GİTME İHTİMALİ YOK"

Gestifute, Sport24'e yaptığı açıklamada, "Gedson'un bu kış Trabzonspor'a gitme ihtimali yok. Spartak'ta oynamak istiyor ve bu kulüpte çok mutlu" ifadelerini kullandı.

SPARTAK İLE 2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Gedson Fernandes, 2025 yılında Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Portekizli futbolcunun Rus ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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