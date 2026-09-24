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Semih Gümüş: "Çok üstündüm, büyük haksızlık edildi"

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Semih Gümüş, bronz madalyanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Semih Gümüş: 'Çok üstündüm, büyük haksızlık edildi'
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Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Semih, erkekler 55 kiloda İngiliz sporcu Abdul Burton ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rakibine yenilen Semih, şampiyonadan bronz madalyayla ayrıldı. Milli sporcu, büyükler kategorisinde ilk büyük başarısını bu madalyayla elde etti.

Büyükler kategorisinde ilk Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Semih, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Zorlu müsabakaları geçerek, 3 galibiyet alarak yarı finale çıktım. Yarı finalde çok üstündüm. Oyun benim elimdeydi ama büyük haksızlık edildi. Buradaki herkes gördü. Abimle (Samet Gümüş) beraber burada üçüncü olduk. Abime de büyük haksızlık edildi. Üçüncü olduk ama mutluyum. Bu bizim için yenilgi değil, çok büyük kazanç. Çok zor bir organizasyon. Tabii ki mağlubiyetime üzüldüm ama ben bu organizasyonda güzel tecrübeler edindim. Nasip bu. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki Avrupa ve dünya şampiyonasına, olimpiyatlara kadar inşallah çok güzel galibiyetler, çok güzel tecrübeler edinip bayrağımızı göndere çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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