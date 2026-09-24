Romelu Lukaku'nun en büyük orucu!

Fenerbahçe forması altında çıktığı 8 maçta gol sevincine ulaşamayan 33 yaşındaki Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku, kariyerinde ilk kez böyle bir dönem yaşıyor.

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calendar 24 Eylül 2026 09:04
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Romelu Lukaku'nun en büyük orucu!
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Romelu Lukaku
Romelu Lukaku
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'den 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli formayla 8 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 191 dakika sahada kalan 33 yaşındaki futbolcu söz konusu süreçte gol atmayı başaramadı. Bu gelişme Lukaku ile ilgili ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı.

KARİYERİNDE İLK KEZ

Kariyerinde Anderlecht, West Bromwich, Chelsea, Everton, Inter, Manchester United, Roma ve Napoli formaları giyen tecrübeli golcü bu durumu kariyerinde ilk kez yaşadı.

Etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yaratan Belçikalı golcü, Uluslar Ligi'nde gol hasretini dindirmeyi amaçlıyor.

LUKAKU'YA ÖZEL PROGRAM

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da milli aradan sonra Lukaku'ya özel program uygulayacağı belirtiliyor. 





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