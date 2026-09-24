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Kocaeli'de Türkiye-Fransa maçına ulaşım düzenlemesi

A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde Kocaeli'de saat 18.00'den itibaren tramvay ve stat ring seferleri ücretsiz olacak.

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Açık
calendar 24 Eylül 2026 15:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaeli'de Türkiye-Fransa maçına ulaşım düzenlemesi
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Kocaeli'de A Milli Futbol Takımı'nın yarın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde ücretsiz tramvay ve ring seferleri düzenlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile Kocaeli Stadı'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçı öncesinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım hazırlıkları tamamlandı.

Kent genelinde ulaşımın güvenli, konforlu ve erişilebilir olması için tedbirler alındı.

Bu kapsamda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için saat 18.00'den itibaren tramvay ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca, belirlenen ücretsiz otopark alanlarından Kocaeli Stadı'na otobüslerle ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

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