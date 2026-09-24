Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Holingsvorth'u duyurdu

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki pivot ile kısa süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2013-2016 yıllarında da Fenerbahçe formasını giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev yaptı.
Kuanitra Holingsvorth, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de oynadı.
2013-2016 yıllarında da Fenerbahçe formasını giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev yaptı.
Kuanitra Holingsvorth, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de oynadı.