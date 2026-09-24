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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Holingsvorth'u duyurdu

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kuanitra Holingsvorth'u renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 19:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Holingsvorth'u duyurdu
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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Türk oyuncu Kuanitra Holingsvorth'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki pivot ile kısa süreli anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2013-2016 yıllarında da Fenerbahçe formasını giyen Holingsvorth, A Milli Takım'da da görev yaptı.

Kuanitra Holingsvorth, Türkiye'de Yakın Doğu Üniversitesi, BOTAŞ, Galatasaray ve ÇİMSA ÇBK Mersin'de de oynadı.

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