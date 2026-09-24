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Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu oldu!

2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 21:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli boksör Havvanur Kethüda Avrupa şampiyonu oldu!
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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı.

Rakibine üç rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti.

CHUMURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havvanur ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.




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