Salih Özcan'dan Orkun Kökçü'nün sakatlığı için açıklama

A Milli Futbol Takımı'nda orta saha oyuncusu Salih Özcan, Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ"
Dünya Kupası'nın ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Özcan, "Fiziksel ve mental durumumuz iyi. Dünya Kupası'ndan sonra moralimiz bayağı bozuldu ama yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İnşallah yarın ilk adımı atarız" dedi.
"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"
Takımın Fransa maçına hazır olduğunu belirten milli futbolcu, "Moraller yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Orkun Kökçü'nün sağlık durumuyla ilgili soruya da yanıt veren Özcan, "Orkun, son maçlarda maalesef sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor" diye konuştu.
"MONTELLA HEP ARKAMDA DURDU"
Beşiktaş'taki sürecine değinen Özcan, "Süre almasam da kendime güveniyordum, çalışmaya devam ediyordum. Montella da çok süre almasam bile arkamda durdu, beni destekledi. Beşiktaş'ta her şey iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider" dedi.
"AMED MAÇINI BENİM YÜZÜMDEN KAYBETTİK"
Amedspor maçını geride bıraktığını söyleyen Özcan, "Maçı benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Böyle şeyler olmamalı ama önümüze bakmak zorundayız. O sayfayı kapattım. Mental olarak iyi durumdayım. Her maçtan bir şeyler öğreniyorum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı."
Dünya Kupası'nın ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Özcan, "Fiziksel ve mental durumumuz iyi. Dünya Kupası'ndan sonra moralimiz bayağı bozuldu ama yeni bir sayfa açmak istiyoruz. İnşallah yarın ilk adımı atarız" dedi.
"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"
Takımın Fransa maçına hazır olduğunu belirten milli futbolcu, "Moraller yerinde. Kendimize güveniyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Orkun Kökçü'nün sağlık durumuyla ilgili soruya da yanıt veren Özcan, "Orkun, son maçlarda maalesef sakat sakat oynuyordu. Haplarla, iğnelerle idare etti. Şu anki durumunu tam bilmiyorum, onu doktorlar biliyor" diye konuştu.
"MONTELLA HEP ARKAMDA DURDU"
Beşiktaş'taki sürecine değinen Özcan, "Süre almasam da kendime güveniyordum, çalışmaya devam ediyordum. Montella da çok süre almasam bile arkamda durdu, beni destekledi. Beşiktaş'ta her şey iyi gidiyor. İnşallah daha iyi gider" dedi.
"AMED MAÇINI BENİM YÜZÜMDEN KAYBETTİK"
Amedspor maçını geride bıraktığını söyleyen Özcan, "Maçı benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Böyle şeyler olmamalı ama önümüze bakmak zorundayız. O sayfayı kapattım. Mental olarak iyi durumdayım. Her maçtan bir şeyler öğreniyorum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı."