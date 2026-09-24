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Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan

Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si, Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 14:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de sıradaki durak Azerbaycan
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Azerbaycan Grand Prix'siyle devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Bakü'de yer alan 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden düzenlenecek Azerbaycan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Bu sezonki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli sekiz, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 292

2. George Russell (Büyük Britanya): 211

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 186

5. Charles Leclerc (Monako): 167

- Takımlar

1. Mercedes: 503

2. Ferrari: 358

3. McLaren: 306

4. Red Bull: 230

5. Racing Bulls: 77

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