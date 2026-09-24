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Galatasaray'da oyuna modifiye geliyor

Okan Buruk, eleştirilen oyunda değişikliğe gidiyor. Öndeki oyuncuların performansını geliştirecek değişimlere imza atacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 10:18
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da oyuna modifiye geliyor
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Galatasaray, milli ara öncesi oynadığı son lig maçında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmuş ve büyük eleştiriler almıştı... Teknik direktör Okan Buruk'un milli arada dersini iyi çalışacağı ve gerekli önlemleri alacağı öğrenildi. Buna göre tecrübeli teknik adamın önceliği hücum hattı... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle bu bölgede yaşanan aksaklıkları masaya yatırması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eleştirilen oyunda değişikliğe gidecek. Öndeki oyuncuların performansını geliştirecek değişimler yapacağı öğrenildi.

Özellikle Rafael Leao ve Leroy Sane ile birlikte toplantı yapacak Buruk, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Victor Osimhen ile ilgili de fikir-alışverişinde bulunacağı gelen haberler arasında...

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'a karşı hücumda etkisiz bir görüntü vermiş bu durum sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük eleştiriler almıştı. 

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