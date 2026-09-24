Fenerbahçe, 4 büyükler arasında koşu lideri!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında maç başına kat edilen mesafede 4 büyükler arasında zirvede yer aldı.

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calendar 24 Eylül 2026 08:05
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, 4 büyükler arasında koşu lideri!
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Süper Lig'de ilk 6 hafta geride kalırken takımların fiziksel performans verileri dikkat çekti.

Kadro yaş ortalaması yüksek ekiplerden Fenerbahçe, maç başına kat edilen mesafede 4 büyükler arasında ilk sırada yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE, 100.9 KİLOMETRE KOŞTU

27.9 yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı kadrolarından birine sahip olan Fenerbahçe, maç başına ortalama 100.9 kilometre mesafe katetti. Sarı-lacivertliler bu değerle lig genelinde 5. sırada bulunurken, 4 büyükler arasındaki rakiplerini geride bıraktı.

Galatasaray, 25.7 yaş ortalamasıyla maç başına 99.1 kilometre mesafe kat ederken, Trabzonspor 27.4 yaş ortalamasıyla 98.7 kilometre koştu. 4 büyükler arasında en genç kadroya sahip Beşiktaş ise 24.7 yaş ortalamasıyla maç başına 97.4 kilometre mesafe kaydetti.

KASIMPAŞA ZİRVEDE

Lig genelinde ise namağlup yoluna devam eden Kasımpaşa, maç başına 107.1 kilometre ile en fazla mesafe kat eden takım oldu.

İlk 6 haftada 90 dakika başına en fazla mesafe kateden futbolcular arasında da Kasımpaşa'dan Andri Fannar Baldursson, 12 kilometrelik ortalamayla zirvede yer aldı.

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