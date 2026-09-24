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Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür!

Fenerbahçe, milli ara sonrasında 22 gün içinde 6 resmi maça çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 13:38
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür!
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Fenerbahçe'de milli maç arasının ardından yoğun bir fikstür dönemi başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ekim ayında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe kritik karşılaşmalara çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 GÜNDE 6 MAÇ

Fenerbahçe'nin yoğun fikstürü 10 Ekim'de Rizespor deplasmanıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler, dört gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, 17 Ekim'de sahasında Alanyaspor'u ağırladıktan üç gün sonra bu kez Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile Kadıköy'de karşılaşacak.

GÖZLER DERBİDE

Fenerbahçe'nin ekim ayındaki en dikkat çekici mücadelelerinden biri ise 26 Ekim'de Galatasaray deplasmanında oynanacak. Sarı-lacivertliler, yoğun fikstürün son maçında ise 31 Ekim'de Göztepe'yi konuk edecek.

FENERBAHÇE'NİN EKİM FİKSTÜRÜ

  • 10 Ekim: Rizespor - Fenerbahçe
  • 14 Ekim: Aston Villa - Fenerbahçe
  • 17 Ekim: Fenerbahçe - Alanyaspor
  • 20 Ekim: Fenerbahçe - Slavia Prag
  • 26 Ekim: Galatasaray - Fenerbahçe
  • 31 Ekim: Fenerbahçe - Göztepe
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