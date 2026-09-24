ESPN'den Brian Windhorst, Dallas Mavericks oyuncusu Cooper Flagg'in ilk NBA sezonunu değerlendirirken LeBron James ile bir benzerlik kurdu: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Cooper Flagg bana sürekli LeBron James'in çaylak sezonunu hatırlattı. LeBron, ikinci sezonunda ligin en iyi beş oyuncusundan biri olmuştu. Flagg'in de aynı noktaya geleceğine güçlü biçimde inanıyorum."
2025 NBA Draftı'nın ilk sırasından seçilen Flagg, 2025-26 sezonunda çıktığı 70 maçın tamamına ilk beşte başladı. 19 yaşındaki forvet, 21 sayı, 6,7 ribaund, 4,5 asist, 1,2 top çalma ve 0,9 blok ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 46,8, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 29,5 isabet buldu.
Dallas'ın sayı lideri olan Flagg, takımın geçirdiği değişim döneminde önemli sorumluluk üstlendi. Mavericks, 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle tamamladığı sezonun ardından yönetim ve teknik ekipte değişikliğe gitti; Masai Ujiri'yi basketbol operasyonlarının başına, Mike Schmitz'i genel menajerliğe, Dusty May'i ise başantrenörlüğe getirdi.
Windhorst'ün benzetmesi, iki oyuncunun çaylak sezonlarının birebir aynı olduğu anlamına gelmiyor. James, 2003-04'teki ilk sezonunda 20,9 sayı, 5,5 ribaund ve 5,9 asist; ikinci sezonunda ise 27,2 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalamıştı.
2025 NBA Draftı'nın ilk sırasından seçilen Flagg, 2025-26 sezonunda çıktığı 70 maçın tamamına ilk beşte başladı. 19 yaşındaki forvet, 21 sayı, 6,7 ribaund, 4,5 asist, 1,2 top çalma ve 0,9 blok ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 46,8, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 29,5 isabet buldu.
Dallas'ın sayı lideri olan Flagg, takımın geçirdiği değişim döneminde önemli sorumluluk üstlendi. Mavericks, 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle tamamladığı sezonun ardından yönetim ve teknik ekipte değişikliğe gitti; Masai Ujiri'yi basketbol operasyonlarının başına, Mike Schmitz'i genel menajerliğe, Dusty May'i ise başantrenörlüğe getirdi.
Windhorst'ün benzetmesi, iki oyuncunun çaylak sezonlarının birebir aynı olduğu anlamına gelmiyor. James, 2003-04'teki ilk sezonunda 20,9 sayı, 5,5 ribaund ve 5,9 asist; ikinci sezonunda ise 27,2 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalamıştı.