Bugün
21:45
Kosova
İrlanda
Bugün
21:45
Avusturya
İsrail
Bugün
21:45
Sırbistan
Yunanistan
Bugün
21:45
Norveç
Danimarka
Bugün
21:45
Portekiz
Galler
Bugün
21:45
Hollanda
Almanya
Bugün
19:00
Andora
Malta
Bugün
21:45
Linheştayn
Litvanya
Bugün
BİTTİ
Japonya
3
Uruguay
1
CANLI
54'
Güney Kore
1
Ekvador
0
Bugün
17:00
Özbekistan
İran

Windhorst, Cooper Flagg'i çaylak LeBron'a benzetti

ESPN yorumcusu Brian Windhorst, Cooper Flagg'in çaylak sezonunun kendisine LeBron James'in NBA'deki ilk yılını hatırlattığını söyledi. Windhorst'e göre Flagg, ikinci sezonunda ligin en iyi oyuncuları arasına girebilir.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Windhorst, Cooper Flagg'i çaylak LeBron'a benzetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
ESPN'den Brian Windhorst, Dallas Mavericks oyuncusu Cooper Flagg'in ilk NBA sezonunu değerlendirirken LeBron James ile bir benzerlik kurdu: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Cooper Flagg bana sürekli LeBron James'in çaylak sezonunu hatırlattı. LeBron, ikinci sezonunda ligin en iyi beş oyuncusundan biri olmuştu. Flagg'in de aynı noktaya geleceğine güçlü biçimde inanıyorum."

2025 NBA Draftı'nın ilk sırasından seçilen Flagg, 2025-26 sezonunda çıktığı 70 maçın tamamına ilk beşte başladı. 19 yaşındaki forvet, 21 sayı, 6,7 ribaund, 4,5 asist, 1,2 top çalma ve 0,9 blok ortalamaları yakaladı. Sahadan yüzde 46,8, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 29,5 isabet buldu.

Dallas'ın sayı lideri olan Flagg, takımın geçirdiği değişim döneminde önemli sorumluluk üstlendi. Mavericks, 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle tamamladığı sezonun ardından yönetim ve teknik ekipte değişikliğe gitti; Masai Ujiri'yi basketbol operasyonlarının başına, Mike Schmitz'i genel menajerliğe, Dusty May'i ise başantrenörlüğe getirdi.

Windhorst'ün benzetmesi, iki oyuncunun çaylak sezonlarının birebir aynı olduğu anlamına gelmiyor. James, 2003-04'teki ilk sezonunda 20,9 sayı, 5,5 ribaund ve 5,9 asist; ikinci sezonunda ise 27,2 sayı, 7,4 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.