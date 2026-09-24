Osimhen'in servet değerinde garajı!

Osimhen, yeşil sahalardaki başarısının yanı sıra garajındaki lüks otomobillerle de adından söz ettiriyor. Nijeryalı futbolcu, büyüleyici araba koleksiyonuyla tam bir süperstar hayatı yaşıyor.

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calendar 24 Eylül 2026 08:36
Haber: Sözcü
Osimhen'in servet değerinde garajı!
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen, kasık sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmasına rağmen ülkesine gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldız oyuncu, Lagos'ta havalimanından ayrılırken tercih ettiği yeni süper arabasıyla tüm bakışları üzerine topladı. Osimhen'in havalimanında kendisini bekleyen göz alıcı kırmızı renkli yeni Ferrari 296 GTB modeli, yaklaşık 528 bin Euro değerinde.

HER BİRİ SERVET DEĞERİNDE

Nijeryalı golcünün lüks araç tutkusu sadece bu Ferrari ile sınırlı değil. Osimhen'in garajında, her biri servet değerinde olan Lamborghini Urus, Lamborghini Revuelto, Rolls-Royce Cullinan ve Tesla Cybertruck var.

27 yaşındaki futbolcu hem saha içindeki dünyaca ünlü profili hem de saha dışındaki bu büyüleyici araba koleksiyonuyla tam bir süperstar hayatı yaşıyor.  



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