ÇBK Mersin'de hedef Avrupa'nın zirvesinde kalıcı olmak

Geçen sezon Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanarak Anadolu'da bu başarıya ulaşan ilk kulüp olan ÇİMSA ÇBK Mersin, uluslararası alanda yeni zaferlere imza atmayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin tarafından yeni sezon öncesi Yenişehir ilçesindeki kulüp tesisinde "Medya Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Kulüp asbaşkanı Ali Adalıoğlu, programdaki konuşmasında, geçen yıl Avrupa Kupası'nı kazanarak kadın basketbolunda Anadolu'ya şampiyonluğu getiren ilk takım olduklarını söyledi.
ÇBK Mersin'in, kentin spor alanında en önemli markası olduğunu vurgulayan Adalıoğlu, "Önümüzde büyük hedefler var. Bir başarı daha üstün başarıyı getirir. Biz de buna hedeflendik. Bu yıl da kadromuza yeni katılan oyuncularımızla, eski oyuncularımızla, yöneticilerimizle bunu başarmak için yola çıktık." dedi.
- Basın sözcüsü Yüksel: "Avrupa'nın en iyi kadın basketbol takımı olmak istiyoruz"
Kulübün basın sözcüsü Nihat Yüksel de geçen sezon Avrupa'da şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.
Bu sene kulübün 10. kuruluşu yıl dönümüne girdiklerini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:
"Bundan sonra önümüze baktığımızda çok daha büyük hedeflerimiz var. Bunları da başaracağız. Bugün yanımızda duran 4 kupa aslında bu kulübün kazanma kültürünün de bir göstergesi. Hedefimiz bu kupaların yanına yenilerini koymak. Biz sahaya sadece mücadele etmek için değil, kazanmak için çıkan bir takımız ve böyle olmaya devam edeceğiz. Başkanımız (Serdar Çevirgen) vizyonumuzu çok net koydu. Avrupa'nın en iyi kadın basketbol takımı olmak ve milli takımımıza sporcular yetiştirerek Türk kadın basketbolunun geleceğini güçlendirmek. Bu vizyonla bu sene de bunu geliştirerek devam edeceğiz."
Yüksel, kulübün gelecek hedeflerine değinerek "ÇBK Mersin'i Avrupa'nın zirvesinde kalıcı hale getirmek istiyoruz. 7 Ekim'de Mersin'de, kendi evimizde Avrupa'nın en büyük kupasını (FIBA Kadınlar Süper Kupası) Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe, Euroleague şampiyonu. Biz ise Eurocup şampiyonuyuz. İki Türk takımı Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Bu bizim için çok özel, gurur verici. Fenerbahçe çok büyük bir camia fakat biz her maçı, her kupayı kazanmak için sahada olacağız. Kendi evimizde oynayacağımız için taraftarlarımızın da desteğiyle umarım kupayı götüren taraf oluruz. İnşallah kupayı Mersin'de bırakırız." diye konuştu.
Takım menajeri Asena Yalçın da geçen sezon oyuncusu olduğu kulüpte bu yıl yöneticilik yapacağını dile getirdi.
Duygusal ve heyecanlı hissettiğini anlatan Yalçın, bu sezonda da taraftarlarının desteğiyle yeni başarılara imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.
- Başantenör Yıldızoğlu: "Bütün kulvarlarda en üstlerde olmaya çalışacağız"
ÇBK Mersin'in başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu da yeni sezonda tüm kulvarda ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.
Mücadele edecekleri organizasyonlara işaret eden Yıldızoğlu, "(Süper Lig) Şampiyonluk istiyoruz. En kötü ihtimal final istiyoruz. Bütün bunların zor hedefler olduğunu biliyoruz ama maalesef kaybetmeyi sevmeyen bir başkanımız var. Dolayısıyla bütün kulvarlarda yine her zaman olduğu gibi en üstlerde olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Tarfin ile oynayacakları FIBA Kadınlar Süper Kupası maçına işaret eden Yıldızoğlu, şunları kaydetti:
"Sezonun başı. İki takımın da hazır olmadığı ama kaliteli kadroların mücadele edeceği bir maç olacak. Biz kendimize güveniyoruz. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Genç, tecrübeli ve yabancı oyuncularımızla maça çıkacağız ve elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Mutlaka seyircimizin bizim yanımızda olması lazım. Bu sezon başları zorlu süreçlerdir. Şimdiye kadar da bu zorlu süreçlerde Mersin seyircisi ÇBK Mersin'i hiç yalnız bırakmadı. İnşallah bu maçta da dolu tribünlerle beraber seyircimize güzel bir galibiyet tattırırız."
Toplantıya katılan bazı oyuncular da yeni sezona ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Kulüp asbaşkanı Ali Adalıoğlu, programdaki konuşmasında, geçen yıl Avrupa Kupası'nı kazanarak kadın basketbolunda Anadolu'ya şampiyonluğu getiren ilk takım olduklarını söyledi.
ÇBK Mersin'in, kentin spor alanında en önemli markası olduğunu vurgulayan Adalıoğlu, "Önümüzde büyük hedefler var. Bir başarı daha üstün başarıyı getirir. Biz de buna hedeflendik. Bu yıl da kadromuza yeni katılan oyuncularımızla, eski oyuncularımızla, yöneticilerimizle bunu başarmak için yola çıktık." dedi.
- Basın sözcüsü Yüksel: "Avrupa'nın en iyi kadın basketbol takımı olmak istiyoruz"
Kulübün basın sözcüsü Nihat Yüksel de geçen sezon Avrupa'da şampiyonluğa ulaşmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.
Bu sene kulübün 10. kuruluşu yıl dönümüne girdiklerini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:
"Bundan sonra önümüze baktığımızda çok daha büyük hedeflerimiz var. Bunları da başaracağız. Bugün yanımızda duran 4 kupa aslında bu kulübün kazanma kültürünün de bir göstergesi. Hedefimiz bu kupaların yanına yenilerini koymak. Biz sahaya sadece mücadele etmek için değil, kazanmak için çıkan bir takımız ve böyle olmaya devam edeceğiz. Başkanımız (Serdar Çevirgen) vizyonumuzu çok net koydu. Avrupa'nın en iyi kadın basketbol takımı olmak ve milli takımımıza sporcular yetiştirerek Türk kadın basketbolunun geleceğini güçlendirmek. Bu vizyonla bu sene de bunu geliştirerek devam edeceğiz."
Yüksel, kulübün gelecek hedeflerine değinerek "ÇBK Mersin'i Avrupa'nın zirvesinde kalıcı hale getirmek istiyoruz. 7 Ekim'de Mersin'de, kendi evimizde Avrupa'nın en büyük kupasını (FIBA Kadınlar Süper Kupası) Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe, Euroleague şampiyonu. Biz ise Eurocup şampiyonuyuz. İki Türk takımı Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Bu bizim için çok özel, gurur verici. Fenerbahçe çok büyük bir camia fakat biz her maçı, her kupayı kazanmak için sahada olacağız. Kendi evimizde oynayacağımız için taraftarlarımızın da desteğiyle umarım kupayı götüren taraf oluruz. İnşallah kupayı Mersin'de bırakırız." diye konuştu.
Takım menajeri Asena Yalçın da geçen sezon oyuncusu olduğu kulüpte bu yıl yöneticilik yapacağını dile getirdi.
Duygusal ve heyecanlı hissettiğini anlatan Yalçın, bu sezonda da taraftarlarının desteğiyle yeni başarılara imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.
- Başantenör Yıldızoğlu: "Bütün kulvarlarda en üstlerde olmaya çalışacağız"
ÇBK Mersin'in başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu da yeni sezonda tüm kulvarda ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.
Mücadele edecekleri organizasyonlara işaret eden Yıldızoğlu, "(Süper Lig) Şampiyonluk istiyoruz. En kötü ihtimal final istiyoruz. Bütün bunların zor hedefler olduğunu biliyoruz ama maalesef kaybetmeyi sevmeyen bir başkanımız var. Dolayısıyla bütün kulvarlarda yine her zaman olduğu gibi en üstlerde olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Tarfin ile oynayacakları FIBA Kadınlar Süper Kupası maçına işaret eden Yıldızoğlu, şunları kaydetti:
"Sezonun başı. İki takımın da hazır olmadığı ama kaliteli kadroların mücadele edeceği bir maç olacak. Biz kendimize güveniyoruz. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Genç, tecrübeli ve yabancı oyuncularımızla maça çıkacağız ve elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Mutlaka seyircimizin bizim yanımızda olması lazım. Bu sezon başları zorlu süreçlerdir. Şimdiye kadar da bu zorlu süreçlerde Mersin seyircisi ÇBK Mersin'i hiç yalnız bırakmadı. İnşallah bu maçta da dolu tribünlerle beraber seyircimize güzel bir galibiyet tattırırız."
Toplantıya katılan bazı oyuncular da yeni sezona ilişkin görüşlerini dile getirdi.