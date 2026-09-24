Serdal Adalı: 'Rıdvan Yılmaz, Milli Takım'a gitmeliydi!'

Serdal Adalı, A Spor'da yaptığı açıklamalarda Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Beşiktaş Başkanı, Rıdvan Yılmaz'ın milli takım kadrosunda olması gerektiğini belirterek, "Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım'a gitmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.





"ELEŞTİRİMİ KENDİLERİNE DE SÖYLEDİM"

Adalı, Rıdvan Yılmaz'ın milli takıma alınmamasıyla ilgili görüşünü ilgili kişilere de aktardığını söyledi.



Beşiktaş Başkanı, "Bu eleştirimi kendilerine de söyledim." şeklinde konuştu.



