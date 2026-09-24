Serdal Adalı: "Rıdvan Yılmaz, Milli Takım'a gitmeliydi!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım'a çağrılması gerektiğini söylediğini ve bu konudaki eleştirisini ilgili kişilere de ilettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 00:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı: 'Rıdvan Yılmaz, Milli Takım'a gitmeliydi!'
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Serdal Adalı, A Spor'da yaptığı açıklamalarda Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım kadrosunda yer almamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Beşiktaş Başkanı, Rıdvan Yılmaz'ın milli takım kadrosunda olması gerektiğini belirterek, "Rıdvan Yılmaz'ın A Milli Takım'a gitmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİMİ KENDİLERİNE DE SÖYLEDİM"

Adalı, Rıdvan Yılmaz'ın milli takıma alınmamasıyla ilgili görüşünü ilgili kişilere de aktardığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı, "Bu eleştirimi kendilerine de söyledim." şeklinde konuştu.

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