Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip, transfer yasağını kaldırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "TBF'ye olan oyuncu borçlarımız kapsamında Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Serkan Menteşe, Ege Özçelik, Samet Geyik ve Efe Yılmaz ile antrenörlerimiz Göktuğ Dilbazer, Ahmet Kandemir, Milos Obrenovic, Yağız Sertoğlu ve Candost Volkan'ın alacakları kapatılmıştır. Gerçekleştirilen ödemelerin ardından TBF tarafından uygulanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. Bu zorlu süreçte kulübümüze gösterdikleri anlayış ve sağladıkları destek dolayısıyla Samet Geyik
Karşıyaka Basketbol Takımı transfer yasağını kaldırdı
Karşıyaka, geçmiş dönem oyuncu ve antrenör alacaklarını ödeyerek Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından uygulanan transfer yasağını kaldırdı.
SPORX AI BAKIŞI
Açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Franculino Dju'nun bonservis bedeli yükseldi
-
9
Jürgen Klopp işe çok sert başladı!
-
8
Barcelona, yine Camp Nou'dan ayrılıyor!
-
7
Christian Eriksen'in Wolfsburg macerası sona erdi
-
6
Reijnders, neden Al-Qadsiah'ı seçtiğini açıkladı!
-
5
Beşiktaş'ta iki yıldız isim gözden düştü
-
4
Manchester United'da Antonio Conte sesleri
-
3
Safonov'dan Batrakov'a Galatasaray öncesi mesaj
-
2
Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi!
-
1
Galatasaray ile ilgili olay iddia: "26 kupaya hükmen muhafaza"
- 00:36 Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdı
- 00:01 Junior Olaitan'a milli takımında övgüler
- 23:49 Achraf Hakimi, hakim karşısına çıkacak
- 23:42 Panathinaikos'u deviren Emlak Konut finale yükseldi!
- 23:39 Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması!
- 23:13 Frederico Varandas'tan Galatasaray sözleri!
- 22:46 2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek
- 22:36 Laver Cup'ta mücadele edecek tenisçiler, fotoğraf çekiminde biraraya geldi
- 22:26 Serdal Adalı'dan yayıncı kuruluş için suç duyurusu!
- 22:24 Deniz Dilek, 1 numaralı seribaşını devirdi
- 22:19 Serdal Adalı: "En zorlu fikstür bize geliyor"
- 22:15 Serdal Adalı açıkladı: Hapoel Beer-Sheva maçının yeri belli oldu!
- 22:15 Raskin ve Adalı'dan Beşiktaş transferi açıklaması
- 22:05 TFF'den Orkun Kökçü için açıklama!
- 22:02 Serdal Adalı'dan Vlahovic açıklaması!
- 22:01 Serdal Adalı'dan Orkun Kökçü tepkisi: "Kırmızı çizgimiz"
- 21:55 Serdal Adalı: "Rıdvan Yılmaz, Milli Takım'a gitmeliydi!"
- 21:44 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
- 21:40 TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ceferin'in eşinin resim sergisini ziyaret etti
- 21:33 Cristiano Ronaldo: "Beni öldürmek isteyenler var!"
- 21:03 Milli boksör Samet Gümüş, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
- 20:59 İstanbul İl Hakem Kurulunda kokart gecesi düzenledi
- 20:28 Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa Şampiyonası'nda nakavtla finale yükseldi
- 20:17 ÇBK Mersin'de hedef Avrupa'nın zirvesinde kalıcı olmak
- 20:12 Spor Toto, Beykoz'dan zaferle döndü
- 19:55 Manchester United'dan Guirassy hamlesi!
- 19:34 Safonov'dan Batrakov'a Galatasaray öncesi mesaj
- 19:33 İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'a geçit vermedi
- 19:32 Karşıyaka Basketbol Takımı transfer yasağını kaldırdı
- 19:25 Büşra Işıldar finalde, Esra Yıldız Kahraman yarı finalde
- 19:20 Manchester United'ın borcu 1 milyar sterlini aştı
- 19:11 Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı, gazetecilerle buluştu
- 18:54 Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi
- 18:47 Trabzonspor'dan Muhammed Salah uyarısı!
- 18:41 Milli boksör Nurselen Yalgettekin, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
- 18:40 Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
- 18:37 FIFA, Filistin'de iki mini sahayı halkın kullanımına açtı
- 17:55 Reijnders, neden Al-Qadsiah'ı seçtiğini açıkladı!
- 17:55 Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışı başladı
- 17:29 Christian Eriksen'in Wolfsburg macerası sona erdi
- 17:25 Emenike'den Fenerbahçe'ye ziyaret: "Biz büyük bir aileyiz"
- 17:16 Muhammed Salah'ın yaylada fotoğraf çektirdiği taşın yanına bank konuldu
- 17:11 Milli boksör Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
- 17:06 Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez finalde
- 16:37 Galatasaray ile ilgili olay iddia: "26 kupaya hükmen muhafaza"
- 16:31 G.Saray'da görev değişimi: Mehmet Cibara yeni dağılımı açıkladı
- 15:58 Süper Lig'de 2026-27 sezonunda galibiyet ödülü 9,8 milyon lira
- 15:42 Franculino Dju'nun bonservis bedeli yükseldi
- 15:26 Manchester United'da Antonio Conte sesleri
- 15:01 Jürgen Klopp işe çok sert başladı!
- 14:57 Mbappe'den Olise açıklaması: "Dünyadaki her kulüp onu ister"
- 14:48 Gedson Fernandes için resmi açıklama geldi!
- 14:43 Udinese, David Alaba transferinde sona yaklaştı
- 14:24 Trabzonspor'da Onuachu, ilk haftalarda fazla katkı sağlayamadı
- 14:15 Kings, Sabonis'i takas etmek için draft hakkı vermek istemiyor
- 14:14 Hawks, Hield ve Nembhard karşılığında Finney-Smith'i aldı
- 14:14 Gabe Vincent, Knicks'in teklifini geri çevirdi
- 14:14 Yeni Malatyaspor, amatör lige düşürüldü!
- 14:14 Kerr'den Draymond'a yeni talimat: "Daha çok üçlük, daha az top kaybı"
- 14:13 Trae Young, Atlanta'dan neden ayrıldığını anlattı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL