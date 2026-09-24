Karşıyaka Basketbol Takımı transfer yasağını kaldırdı

Karşıyaka, geçmiş dönem oyuncu ve antrenör alacaklarını ödeyerek Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından uygulanan transfer yasağını kaldırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Eylül 2026 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 02:33
Haber: AA
Karşıyaka Basketbol Takımı transfer yasağını kaldırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip, transfer yasağını kaldırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "TBF'ye olan oyuncu borçlarımız kapsamında Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Serkan Menteşe, Ege Özçelik, Samet Geyik ve Efe Yılmaz ile antrenörlerimiz Göktuğ Dilbazer, Ahmet Kandemir, Milos Obrenovic, Yağız Sertoğlu ve Candost Volkan'ın alacakları kapatılmıştır. Gerçekleştirilen ödemelerin ardından TBF tarafından uygulanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. Bu zorlu süreçte kulübümüze gösterdikleri anlayış ve sağladıkları destek dolayısıyla Samet Geyik

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.