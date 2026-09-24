Panathinaikos'u deviren Emlak Konut finale yükseldi!

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı finalinde Panathinaikos'u 91-68 mağlup ederek finale yükseldi.

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calendar 23 Eylül 2026 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 01:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Panathinaikos'u deviren Emlak Konut finale yükseldi!
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-68 yenerek finale çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Atina'da oynanan Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında başantrenörlüğünü Selen Erdem'in yaptığı Panathinaikos ile EmlakKonut karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Emlak Konuk, ilk çeyreği 26-3 önde kapatırken devreye ise 58-21 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 75-41 önde geçen EmlakKonut, maçı da 91-68 kazandı.

Bu sonuçla; EmlakKonut, Avrupa Ligi elemeleri finalinde İspanyol ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

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