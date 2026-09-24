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Shumpert'tan Durant'in Warriors kararına 'ev soygunu' benzetmesi

Iman Shumpert, Kevin Durant'in 2016'da kendisini playofflardan eleyen Golden State Warriors'a katılmasını eleştirdi. Eski NBA oyuncusu, karar hakkındaki görüşünü çarpıcı bir benzetmeyle anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Shumpert'tan Durant'in Warriors kararına 'ev soygunu' benzetmesi
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Gil's Arena programında konuşan Iman Shumpert, Kevin Durant'in Oklahoma City Thunder'dan Golden State Warriors'a transferini yeniden gündeme getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Shumpert, 2016'daki kararı şu sözlerle eleştirdi:

"Düşünsene, Evan'la gelip evini soyuyoruz. Ertesi yıl sen de bizimle takılıp başka birinin evini soymaya geliyorsun."

Durant, Thunder'ın 3-1 öne geçtiği 2016 Batı Konferansı finalinde Warriors'a elenmesinin ardından serbest oyuncu olarak Golden State'e katılmıştı. Warriors, Durant gelmeden önceki normal sezonda 73 galibiyet almış ve 2015'te şampiyon olmuştu.

Golden State, Durant'in ilk sezonunda 67 galibiyete ulaştı. Yıldız oyuncu hem 2017'de hem de 2018'de Warriors ile şampiyonluk ve Finaller MVP'si ödülünü kazandı.

Durant, 2018-19 sezonundan sonra Golden State'ten ayrıldı. 2025'te Phoenix Suns'tan Houston Rockets'a takas edilen 37 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 78 maçta 26 sayı, 5,5 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakaladı.

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