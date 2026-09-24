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Hyeon-Gyu Oh,'un harika golü Güney Kore'yi galibiyete taşıdı!

Güney Kore, hazırlık maçında Ekvador'u 3-0 mağlup ederken Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, takımının ilk golünü kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 15:58 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 16:00
Hyeon-Gyu Oh,'un harika golü Güney Kore'yi galibiyete taşıdı!
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Güney Kore ile Ekvador, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Suwon Stadı'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Güney Kore'nin gollerini 54. dakikada Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, 58. dakikada Son Heung-Min ve 86. dakikada Lee Dong-Kyung kaydetti.

Oh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Hwang Hee-Chan'a bıraktı.

Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, böylece milli takım formasıyla gol sevinci yaşarken, Güney Kore de yeni teknik direktörü Robert Moreno yönetimindeki ilk maçından farklı galibiyetle ayrıldı.
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