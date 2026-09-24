Hyeon-Gyu Oh,'un harika golü Güney Kore'yi galibiyete taşıdı!

Güney Kore ile Ekvador, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Suwon Stadı'nda oynanan mücadeleyi Güney Kore 3-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Güney Kore'nin gollerini 54. dakikada Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, 58. dakikada Son Heung-Min ve 86. dakikada Lee Dong-Kyung kaydetti.
Oh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Hwang Hee-Chan'a bıraktı.
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, böylece milli takım formasıyla gol sevinci yaşarken, Güney Kore de yeni teknik direktörü Robert Moreno yönetimindeki ilk maçından farklı galibiyetle ayrıldı.
Oh, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Hwang Hee-Chan'a bıraktı.
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-Gyu Oh, böylece milli takım formasıyla gol sevinci yaşarken, Güney Kore de yeni teknik direktörü Robert Moreno yönetimindeki ilk maçından farklı galibiyetle ayrıldı.