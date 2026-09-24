Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 02:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye-İtalya maçının genel bilet satışı başladı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini passo üzerinden satın alabilecek.

Bilet satışı, tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

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