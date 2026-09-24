Fatih Terim'den Okan Buruk açıklaması!

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, kendi Youtube kanalında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Terim'in eleştirilerin hedefindeki Okan Buruk için söylediği sözler gündem oldu.
"SAYGISIZLIK OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN..."
Fatih Terim, öğrencisi ve meslektaşı Okan Buruk'a destek oldu. Terim, Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
"Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için."
ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ
Fatih Terim, kırılan rekorların ne kendisine ne de Okan Buruk'un değil Galatasaray'ın kırdığını söyledi.
"Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray."
"SAYGISIZLIK OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN..."
Fatih Terim, öğrencisi ve meslektaşı Okan Buruk'a destek oldu. Terim, Buruk'un çok başarılı olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
"Hayatım boyunca Galatasaray'da birlik beraberliği savundum. Orada bir dönem benim oyuncum olmuş, aynı gayeye baş koyduğumuz Okan Hoca var. Bazen her ne kadar 'Yeniler içinde onu niye saymıyorsun?' deseler de bana, şampiyonluklar kazanmış, başka yerde de şampiyon olmuş birini onların arasında saymanın bir saygısızlık olacağını düşündüğüm için."
ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ
Fatih Terim, kırılan rekorların ne kendisine ne de Okan Buruk'un değil Galatasaray'ın kırdığını söyledi.
"Bu sene üst üste 5. kez şampiyon olabilirler mi? Evet. İhtimal var mı? Büyük ihtimal. Rekor olur mu? Ne benim, ne Okan'ın rekoru olmaz. Galatasaray'ın rekoru olur. Ama buradan kalkmaları lazım. Böyle yerlerden kalkacaksın. Neler görmüştür Galatasaray."