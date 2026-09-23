TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ceferin'in eşinin resim sergisini ziyaret etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşinin resim sergisini ziyaret etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 21:40
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ceferin'in eşinin resim sergisini ziyaret etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in resim sergisini ziyaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamaya göre Tersane İstanbul Contemporary'de düzenlenen sergide Başkan Hacıosmanoğlu'na eşi Hatice Hacıosmanoğlu da eşlik etti.



İbrahim Hacıosmanoğlu, eserleri hakkında bilgi aldığı Barbara Ceferin'i tebrik ederek başarı diledi.

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