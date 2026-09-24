Galatasaray'da Singo şoku!

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sarı-kırmızılı takımın savunmasında önemli bir yere sahip olan Fildişi Sahilli futbolcunun sağ ayak bölgesinde kas-tendon birleşiminde yırtık olduğu öne sürüldü.





Gazeteci Süleyman Rodop'un aktardığı bilgilere göre Singo'nun sakatlığının iyileşme süreci uzun sürebilir.





DÖNÜŞ TARİHİ BELİRSİZ

Singo'nun ne zaman sahalara döneceği henüz netlik kazanmadı.



Oyuncunun sezonun ilk yarısının sonuna yetişmesinin zor olduğu, tamamen hazır hale gelmesi için ise şu aşamada kesin bir süre verilemediği belirtildi.



