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Presti: "Thunder'ın ulaşabileceği daha yüksek bir seviye var"

Oklahoma City Thunder Genel Menajeri Sam Presti, Batı Konferansı finalinde elenmelerine ve yazın yaşanan ayrılıklara rağmen takımın gelişimini sürdürebileceğine inanıyor. Presti, Jalen Williams'ın sağlık durumuyla ilgili de olumlu konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 14:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Presti: 'Thunder'ın ulaşabileceği daha yüksek bir seviye var'
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Oklahoma City Thunder Genel Menajeri Sam Presti, takımının geçen sezon potansiyelinin tamamını ortaya koyamadığını düşündüğünü söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Presti, "Geçen yıl bu takımın çıkabileceği bir seviye daha vardı. Oraya ulaşabilirdik. Ancak bu oyuncu grubu sağlıklı kalır ve birlikte zaman geçirirse, şimdiye kadar sahip olduğumuz takımlar kadar iyi, hatta daha iyi olabilir" dedi.

Thunder'ın şampiyonluk unvanını koruma çabası, Batı Konferansı finalinin yedinci maçında San Antonio Spurs'e yenilmesiyle sona ermişti. Yaz döneminde Lu Dort, Isaiah Joe ve Aaron Wiggins'in takas edilmesiyle takımın maaş yükü 300 milyon doların üzerinde azaltıldı.

Presti, buna rağmen Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren ve Jalen Williams'ın oluşturduğu çekirdeğe güveniyor:

"Üç oyuncumuz var. İkisi henüz kariyerlerinin zirvesine ulaşmamış All-NBA oyuncuları. Diğeri ise üst üste iki kez MVP seçildi ve o da kariyerinin en iyi dönemindeyken gelişmeye devam ediyor."

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle 38 maçta oynayabilen ve playofflarda arka adalesinden sorun yaşayan Williams için de "Harika görünüyor. Çok iyi oynuyor. Yeniden bildiğimiz Jalen olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Presti, NBA'in ikinci maaş eşiğinin her kulübü aynı biçimde etkilemediğini savundu. Thunder açısından asıl güçlüğün, kısıtlamalardan çok pahalı bir kadroyu finanse etmek olduğunu söyledi:

"Bizim için asıl mesele maaş eşikleri değil, maliyetler. Bunu muhtemelen üç yıldır söylüyorum. Kurallar sürekli değişiyor; bunlara uyum sağlamanın yolunu bulmanız gerekiyor."

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