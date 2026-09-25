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Gençlerbirliği'nde tüzük tadil süreci başlıyor

Gençlerbirliği, kulübün daha güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla tüzük tadil sürecini başlatırken, yeni tüzük taslağının ardından kasım ayında genel kurul yapılması hedefleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 15:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde tüzük tadil süreci başlıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde tüzük tadil sürecinin başladığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Gençlerbirliği'nin geleceğini birlikte şekillendiriyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada kırmızı-siyahlı kulübün daha güçlü ve kurumsal bir yapıya kavuşması amacıyla başlatılan tüzük tadil sürecinde yönetim kurulu, diğer kurullar, taraftarlar, taraftar grupları ile kulübe katkı sağlayabilecek kişi ve paydaşların önerilerinin alınacağı belirtildi.

Önerilerin 15 Ekim 2026'ya kadar kulübe iletilmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, değerlendirmelerin ardından camianın görüşlerini "mümkün olduğunca yansıtan" bir tüzük taslağının hazırlanacağı aktarıldı.

Açıklamada gerekli hazırlık ve işlemlerin tamamlanmasının ardından kasım ayında Tüzük Genel Kurulunun yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

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