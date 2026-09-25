Kocaeli'de Ester Exposito sürprizi!

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa arasında oynanacak mücadele öncesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde Fransa Milli Takımı kente gelirken, Fransız ekibinin yıldızı Kylian Mbappé de karşılaşmanın en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor.





Mücadele öncesinde tribünlerde yer alacak isimlerle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Mbappé ile birlikteliğiyle gündeme gelen İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito'nun karşılaşmayı Kocaeli'de tribünden takip edebileceği öne sürüldü.





MBAPPE'NİN MAÇLARINDA TRİBÜNDE

Expósito, son dönemde Mbappé'nin forma giydiği bazı karşılaşmaları tribünden takip ederken görüntülendi. İspanyol oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda Fransa'nın oynadığı bazı maçlarda da tribünde yer aldığı belirtildi.





Mbappé ile Expósito'nun birlikte görüntülendiği kareler de son dönemde basına yansırken, bu kez gözler Türkiye-Fransa karşılaşmasına çevrildi.





HENÜZ DOĞRULANMADI

Ester Expósito'nun Türkiye'ye geleceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. İspanyol oyuncunun Kocaeli'ye gelip gelmeyeceği ve karşılaşmayı tribünden izleyip izlemeyeceği henüz netlik kazanmadı.





Bu nedenle Expósito'nun Türkiye-Fransa maçını takip etmek için Kocaeli'ye geleceği yönündeki bilgiler şu aşamada iddia seviyesinde bulunuyor.



