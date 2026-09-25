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Fenerbahçe'de Greenwood dünya yıldızlarını geride bıraktı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, Süper Lig'den küresel bazda en iyi 11'e seçilen tek futbolcu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 08:30
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Greenwood dünya yıldızlarını geride bıraktı!
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Türkiye'de yaz transfer döneminde toplam 426 milyon euro bonservis bedeliyle 545 futbolcu kadrolara katılırken, 456 futbolcunun transferi için toplam 147 milyon euro gelir elde edildi.

Bu isimler arasında Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, küresel bazda hazırlanan en iyi 11'e seçilen tek futbolcu oldu. 

SÜPER LİG'İ TEMSİL EDEN TEK İSİM GREENWOOD

Dünya devlerine transfer olan futbolcuların yer aldığı Transfer News Live tarafından hazırlanan prestijli kadroda Süper Lig'i temsil eden tek isim Mason Greenwood oldu.

İngiliz futbolcu, böylece Türkiye'den yaz transfer döneminde gelen yüzlerce oyuncu arasında küresel bazda en iyi 11'de kendisine yer buldu.

EN ÇOK HARCAYAN FENERBAHÇE

Süper Lig kulüpleri yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için yüksek bonservis bedelleri ödedi. Üç büyükler arasında en fazla harcama yapan kulüp 99,17 milyon euro ile Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlileri 79,05 milyon euro ile Beşiktaş ve 78,61 milyon euro ile Galatasaray takip etti. Trabzonspor ise transfer döneminde 73,82 milyon euro harcadı. 

TÜRKİYE'DEN TEK İSİM

Transfer döneminde Türkiye'ye 545 futbolcu gelirken, 456 futbolcu takımlardan ayrıldı.

Toplam transfer harcaması 426 milyon euro olarak kayıtlara geçerken, bu oyuncular arasından küresel bazda en iyi 11'e seçilen tek isim Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood oldu.

KÜRESEL 11

Transfer News Live tarafından hazırlanan küresel transfer 11'inde kalede James Trafford; savunmada Denzel Dumfries, Jeremy Jacquet, Luka Vuskovic ve Alejandro Grimaldo; orta sahada Elliot Anderson, Rodri ve Morgan Rogers; hücumda ise Mason Greenwood, Ferran Torres ve Anthony Gordon yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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